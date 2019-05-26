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Как быть стройной и красивой: основные правила здорового питания


Диетолог Елена Кален поделилась основами правильных пищевых привычек

Если вы хотите не только похудеть, но и оставаться стройной и красивой - следует перейти на здоровое питание. Для тех, кто не знает, с чего же начать и в чем оно заключается, популярный диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram раскрыла основные принципы данной системы пищевых привычек.

"Делюсь 5 правилами здорового питания, чтобы оно способствовало укреплению здоровья, помогало оставаться стройными и красивыми", - отметила эксперт.

Топ-5 правил здорового питания:

1. Суточная калорийность пищи должна соответствовать затратам энергии за день.

Это правило позволяет сохранить стройность и является профилактикой ожирения. Если пищи потребляется больше, чем расходуется, то это приводит к отложениям жира.

2. Суточный рацион пищи должен полностью удовлетворять потребность организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минералах и других жизненно важных веществах.

Выбирайте более полезные продукты, обогащенные этими нутрициентами - фрукты, овощи, мясо птицы, говядина, рыба, морепродукты, крупы, цельнозерновой хлеб, молочные и кисломолочные продукты, растительные масла холодного отжима, сухофрукты, орехи, яйца.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Поступление пищи в организм должно соответствовать затратам энергии.

Если трата энергии больше в первой половине дня, то и потребление в первой половине дня увеличивается. Если вечером активной траты энергии нет, то и потребление пищи снижается. Такое питание достигается, когда мы принимаем пищу по голоду и до утоления, а не по времени, равными порциями.

4. Выбирайте правильный способ приготовления, при котором сохранятся все полезные вещества.

Это запекание, потребление пищи в сыром и отварном виде.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Минимизируйте потребление алкоголя, фастфуда, полуфабрикатов, слишком жирной или сладкой пищи, выпечки, газировки.

Это поможет избежать ожирения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, увеличения уровня холестерина, быстрого старения организма.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог Екатерина Романова составила список советов, которые помогут урезать размер блюд и перейти на правильное питание и при этом не мучиться от чувства голода.

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