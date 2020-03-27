Справляется даже 8-летний ребенок: Полякова показала, как приготовить итальянскую пиццу дома

Оля Полякова продолжает баловать “домашних” кулинарными изысками. До этого Оля готовила шоколадные кексы. Украинская “Королева ночи” неоднократно рассказывала, что ее страсть — это готовка. Прошлым летом певица даже летала в Италию на специальный кулинарные курсы с местными шеф-поварами. Примечательно, что вечер 26 марта в семье Поляковых также прошел с итальянским духом. Полякова решила приготовить пиццу. При этом на вкусный рецепт Оля также не пожадничала. Рассказала и показала все у себя в разделе instagram-сториз.

Ну что же, хроники карантина украинских звезд продолжаются. Все как могут выходят из ситуации и пытаются хоть чем-то себя занять. Певица за посвящает вечера готовке. На этот раз Полякова приготовила пиццу.”

“Свою прекрасную пиццу, которую летом пеку детям”, — уточняет исполнительница.

В сториз Оля показала, как делает тесто для итальянской пиццы.

“Для начала мне нужно сделать опару. Я взяла чайную ложку дрожжей, две ложки муки и теплой вод — грамм 150”, — комментирует Оля.

Затем звездная мама добавила в опару пару стаканов муки, воды и замесила тесто. Кстати, в него она также добавила немного оливкового масла и соли.

“Я не знаю сколько… Никогда не делаю по рецепту — всё на глаз. Тесто должно быть мягкое”, — говорит Оля.

Кстати, помогала своей звездной маме ее младшая дочь — 8-летняя Алиса. Оля учила ее месить тесто.

“Затем тесто необходимо поставить в разогретую до 30 градусов духовку, чтобы оно взошло”.

Далее Полякова с дочкой приступила к приготовлению пиццы. При этом певица уточняет, что тесто необходимо растягивать и делать как можно тоньше, покрывая его со всех сторон мукой. К слову, Полякова мастерски растягивает тесто в руках. Исполнительница успокаивает — если тесто в каком-то месте порвется, его можно будет заделать уже в форме.

“Видите, с этим справляется даже 8-летний ребенок”, — комментирует Оля.

Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-страничке “Glam Wish”.

Поспешила Полякова и результат вечерней готовки показать. Пицца точно получилась ничуть не хуже, чем в итальянских заведениях. А может, даже и лучше! Судя по комментариям родных Оли, они были в восторге.

Напомним, ранее Полякова восхитила музыкальным талантом младшей дочери.