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Як їсти солодке і не товстіти: ефективна інструкція від дієтолога

Lite » Їжа 15.05.2020 - 15:29
Як їсти солодке і не товстіти: ефективна інструкція від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт дала поради, як не відмовлятися від смачних страв без шкоди для фігури

Ви не готові повністю відмовитися від солодкого, але при цьому схуднути і тримати себе у формі хочеться? Значить, треба навчитися правильно їсти солодке. Адже одна з найбільших помилок, яка заважає худнути - це закінчувати їжу чаєм з цукеркою. Популярний дієтолог Інна, яка раніше розповіла, чим небезпечне швидке схуднення, на своїй сторінці в Instagram inna_foodfit поділилася корисною інструкцією по застосуванню солодкого без шкоди для фігури.

Як їсти солодке і не товстіти:

1. Визначте для себе, ЯК ЧАСТО ви будете балувати себе смакотою. Хтось готовий скоротити солодке до 1 разу на тиждень, хтось згоден не рідше ніж через день. Комусь потрібно кожен день хоч щось. Головне - щоб прийом солодкого був чітко запланований, а не спонтанне рішення.

2. Визначтеся, що саме ви з'їсте. Якщо вибрали шоколад - то значить сьогодні - лише шматочок шоколадки, а не все, що вдома лежить.

Як їсти солодке і не товстіти: ефективна інструкція від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

3. Візьміть таку кількість, щоб укластися в 200 калорій. На будь-якому продукті є етикетка із зазначенням калорійності на 100г. Якщо у вас є ваги, то ви можете зважити продукт, і визначити скільки грам можна взяти. Для прикладу: це 3 квадратика шоколаду, 1,5 зефірки, 2-3 печеньки і т. д.


4. Виділіть окремий прийом їжі саме під чай/каву і щось солодке.
Тобто не після обіду, коли будь-яка навіть маленька цукерка зайва і піде прямо в боки. А ОКРЕМО! Нехай це буде перекус між сніданком і обідом або між обідом і вечерею.

Як їсти солодке і не товстіти: ефективна інструкція від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Не забудьте, в інші прийоми їжі прибрати солодке - мед, сухофрукти, сиропи. Це той же цукор і якщо вони у вас є в раціоні - доведеться вже обійтися без цукерок.

Так, для багатьох це вже традиція - закінчувати будь-яку їжу чимось солодким. Але повірте, ця звичка йде дуже-дуже швидко, буквально за 7-10 днів, якщо ви будете діяти за схемою вище.

Раніше дієтолог Світлана Фус назвала топ-4 причини, чому ми додаємо у вазі.

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України схудненнядієтологсладости
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