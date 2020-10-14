Скрытые враги из супермаркета: от чего стоит отказаться ради здоровья и стройности

В 21-м веке нам не приходится жаловаться на доступность продуктов. Однако в погоне за увеличением срока хранения, уменьшением себестоимости и разнообразием вкусов, производители продуктов забыли, что еда должна быть полезной, или хотя бы не вредной. О том, от каких привычных продуктов из супермаркета стоит отказаться в пользу здоровья и стройности в Instagram рассказала нутрициолог Светлана Никитчук.

Обезопасить себя мы должны сами. Вооружимся знаниями, полки с какими товарами нужно обходить стороной в магазине:

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Колбасы, сардельки, содержащие трансжиры. Редкие мясные изделия имеют натуральный состав. Такие, как правило, продаются в специальных магазинах натурального питания.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Трансжиры же, содержащиеся в большинстве колбас, не только способствуют набору веса, но и напрямую влияют на иммунитет и здоровье организма. Изомеры жирных кислот (трансжиры) встраиваются в биомембраны клеток вместо омега-6 и омега-3. Такой обман повышает % риска развития многих тяжелых заболеваний.

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По этой же причине стоит отказаться от магазинных маргарина, майонеза, мороженого. Последнее добавит негативных последствий для здоровья еще и благодаря огромному содержанию сахара. К сожалению, любимое многими лакомство является для нас вкусным ядом.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы выбрали путь осознанного питания, то скорее всего пытаетесь сократить количество сахара в рационе, а значит игнорируйте полки с: соками, газировкой, шоколадными батончиками и сырками, тортиками, быстрыми завтраками, сладкими йогуртами, кетчупом и соусами. Содержание сахара в этих продуктах зашкаливает.

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Если сейчас вам кажется, что "тогда и есть нечего". Поверьте, это не так. Очень скоро вы найдете достойную замену этим продуктам.

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