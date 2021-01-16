ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шикарный омлет, как в детском саду: раскрыт пошаговый рецепт популярного блюда

Автор: Анна Шиканова

Омлеты являются очень популярным видом завтрака у многих украинцев. Их готовят с овощами, с мясными добавками и каждая хозяйка стремится сделать его сытным и пышным. Многие помнят омлеты, которыми нас кормили в детском саду. Это были влажные, пышные блюда, которые можно было разрезать ножом на кусочки.

Кулинары раскрыли секрет давно забытого блюда и рассказали, как в детском саду готовили такие необычные омлеты. Об этом пишет Ukr.Media.

Отличительная черта такого омлета в том, что в него добавляют много молока и готовят в духовке, а не в сковороде. Необходимо использовать небольшую по площади форму, чтобы омлет получился высокий. Еще один секрет воздушного и вкусного омлета – все продукты должны быть в равном количестве.

Ингредиенты:

  • Яйца -10 штук
  • Молоко – 500 мл
  • Соль, перец - по вкусу
  • Масло сливочное – для смазывания формы

Способ приготовления:

Яйца нет нужды долго взбивать, просто смешать с молоком, посолить и взбить венчиком до однородной массы.

Берем форму для выпечки, смазываем ее кусочком сливочного масла или растительным маслом, выливаем массу и ставим в разогретую духовку до 180-200 градусов.

Самые читаемые новости

Запекаем до готовности – омлет должен хорошо подняться, стать румяным.

Вынимаем из духовки, даем немного остыть, режем на порционные кусочки и подаем к столу.

Омлет можно подавать со сметаной, другими соусами. Вкусным выходит соединение с жареными грибами, салатами, зеленью.

Пышный омлет, как в детском саду

Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко дал простой рецепт крем-супа из грибов.

А также рассказывали о том, что Клопотенко рассказал, как приготовить ароматную ветчину в духовке.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины рецептырецепт