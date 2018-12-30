Оселедець під шубою, Мімоза і Олів'є: незвичайні рецепти популярних салатів
Ілюстративне фото: (flickr.com)
Шубу можна готувати навіть з горіхами!
На святковому столі до Нового року з'являться традиційні страви, які протягом багатьох років готували українці на різні урочистості. Сьогодні LITE пропонує відмовитися від стереотипів і зробити "радянську класику" смачною, легкою і оригінальною.
Оселедець під шубою з волоським горіхом і плавленим сиром
Ілюстративне фото: (flickr.com)
Інгредієнти:
- буряк — 200 г;
- оселедець (велика) — 1 шт;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- волоські горіхи чищені — 100 г;
- плавлений сир — 200 г;
- круто відварені курячі яйця (тільки білок) — 5 шт;
- майонез — 150 г;
- сметана — 100 г;
- ікра (за бажанням) – 20 г.
Рецепт приготування:
- Відварити буряк, остудити і очистити.
- Остиглий буряк натерти на крупній тертці.
- Оселедець почистити, обробити і залити олією. За бажанням можна додати спеції і лимон. Тримати оселедець в олії не менше 2 годин.
- Відварений яєчний білок і плавлений сир натерти на крупній тертці.
- Сметану змішати з майонезом і перемішати.
- Ріпчасту цибулю почистити, порізати кубиками.
- Для оригінального оформлення краще обрати об'ємні стакани низькі. Тонкими шарами укладати по черзі дрібно порубаний лук, оселедець, промазати шар сметанно-майонезним соусом, викласти плавлений сир, додати волоський горіх, посипати тертим білком, змастити соусом.
- Завершальним шаром викладають буряк, який зверху теж гарненько промащують сметанно-майонезним соусом. Для прикраси можна додати ложку ікри.
Мімоза зі слабосоленим лососем і свіжими помідорами
Ілюстративне фото: (flickr.com)
Ингердиенты:
- сьомга слабосолона – 200 г;
- яйця курячі – 3 шт.;
- майонез до 30% жирності – 2 ст. л.;
- картопля – 2 шт.;
- помідор – 3 шт.;
- лук зелений – 1 пучок;
- ікра лосося (за бажанням) – 20 г.
Рецепт приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти. Картоплю відваріть в мундирі, потім очистіть. Яйця відварити в круту.
- Відварені яйця очистіть і відокремте жовтки від білків і натріть на дрібній тертці. Картоплю натріть на дрібній тертці. Лук зелений дрібно наріжте. Сьомгу і помідори так само наріжте на дрібні кубики.
- Зберемо салат, нам знадобитися форма діаметром 8 см. Рівномірним шаром викладаємо картоплю. Потім шар помідорів, цибулі і майонезу. Далі шар яєчного білка і сьомги. Потім шар яєчного жовтка і майонезу.
- Далі повторіть всі верстви починаючи з картоплі. Кожну форму накрити фольгою і прибрати в холодильник на 1 годину. Подавайте прикрасивши червоною ікрою.
"Олів'є" по-середземноморськи
Ілюстративне фото: (flickr.com)
Інгредієнти:
- копчена куряча грудка – 200 г;
- креветки неочищені – 500 г;
- яйця варені — 4 шт.;
- морква — 1шт.;
- картопля — 4 шт.;
- солоні огірки — 150-200 г;
- майонез — 4 ст. л.;
- сметана — 4 ст. л.;
- листя салату — 3 пучка;
- свіжий кріп — 1 пучок.
Рецепт приготування:
- Відварити і почистити креветки. Частина креветок відкладаємо для прикраси. Інші ріжемо. Курячу грудку ріжемо невеликими кубиками.
- Яйця натираємо на крупній тертці. Картоплю ріжемо кубиками. Також нарізаємо кубиками моркву.
- Під час нарізки всі інгредієнти складаються в загальну миску або тазик. Додаємо туди зелений горошок без соку. Добре перемішуємо.
- Перед подачею на стіл заправляємо сумішшю сметани і майонезу (можна просто майонезом). Солимо при необхідності. При оформленні індивідуальних порцій викладаємо на лист салату. У порційну тарілку рвемо кілька листів, на які викладається інша частина салату. Також додаємо кріп. Подавати краще всього на окремих порційних тарілках кожному з гостей.
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Видео: РБК-Украина