Оселедець під шубою, Мімоза і Олів'є: незвичайні рецепти популярних салатів

Ілюстративне фото: (flickr.com)

Шубу можна готувати навіть з горіхами!

На святковому столі до Нового року з'являться традиційні страви, які протягом багатьох років готували українці на різні урочистості. Сьогодні LITE пропонує відмовитися від стереотипів і зробити "радянську класику" смачною, легкою і оригінальною.

Оселедець під шубою з волоським горіхом і плавленим сиром

Ілюстративне фото: (flickr.com)

Інгредієнти:

буряк — 200 г;

оселедець (велика) — 1 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

волоські горіхи чищені — 100 г;

плавлений сир — 200 г;

круто відварені курячі яйця (тільки білок) — 5 шт;

майонез — 150 г;

сметана — 100 г;

ікра (за бажанням) – 20 г.

Рецепт приготування:

Відварити буряк, остудити і очистити. Остиглий буряк натерти на крупній тертці. Оселедець почистити, обробити і залити олією. За бажанням можна додати спеції і лимон. Тримати оселедець в олії не менше 2 годин. Відварений яєчний білок і плавлений сир натерти на крупній тертці. Сметану змішати з майонезом і перемішати. Ріпчасту цибулю почистити, порізати кубиками. Для оригінального оформлення краще обрати об'ємні стакани низькі. Тонкими шарами укладати по черзі дрібно порубаний лук, оселедець, промазати шар сметанно-майонезним соусом, викласти плавлений сир, додати волоський горіх, посипати тертим білком, змастити соусом. Завершальним шаром викладають буряк, який зверху теж гарненько промащують сметанно-майонезним соусом. Для прикраси можна додати ложку ікри.

Мімоза зі слабосоленим лососем і свіжими помідорами

Ілюстративне фото: (flickr.com)

Ингердиенты:

сьомга слабосолона – 200 г;

яйця курячі – 3 шт.;

майонез до 30% жирності – 2 ст. л.;

картопля – 2 шт.;

помідор – 3 шт.;

лук зелений – 1 пучок;

ікра лосося (за бажанням) – 20 г.

Рецепт приготування:

Підготуйте всі інгредієнти. Картоплю відваріть в мундирі, потім очистіть. Яйця відварити в круту. Відварені яйця очистіть і відокремте жовтки від білків і натріть на дрібній тертці. Картоплю натріть на дрібній тертці. Лук зелений дрібно наріжте. Сьомгу і помідори так само наріжте на дрібні кубики. Зберемо салат, нам знадобитися форма діаметром 8 см. Рівномірним шаром викладаємо картоплю. Потім шар помідорів, цибулі і майонезу. Далі шар яєчного білка і сьомги. Потім шар яєчного жовтка і майонезу. Далі повторіть всі верстви починаючи з картоплі. Кожну форму накрити фольгою і прибрати в холодильник на 1 годину. Подавайте прикрасивши червоною ікрою.

"Олів'є" по-середземноморськи

Ілюстративне фото: (flickr.com)

Інгредієнти:

копчена куряча грудка – 200 г;

креветки неочищені – 500 г;

яйця варені — 4 шт.;

морква — 1шт.;

картопля — 4 шт.;

солоні огірки — 150-200 г;

майонез — 4 ст. л.;

сметана — 4 ст. л.;

листя салату — 3 пучка;

свіжий кріп — 1 пучок.

Рецепт приготування:

Відварити і почистити креветки. Частина креветок відкладаємо для прикраси. Інші ріжемо. Курячу грудку ріжемо невеликими кубиками. Яйця натираємо на крупній тертці. Картоплю ріжемо кубиками. Також нарізаємо кубиками моркву. Під час нарізки всі інгредієнти складаються в загальну миску або тазик. Додаємо туди зелений горошок без соку. Добре перемішуємо. Перед подачею на стіл заправляємо сумішшю сметани і майонезу (можна просто майонезом). Солимо при необхідності. При оформленні індивідуальних порцій викладаємо на лист салату. У порційну тарілку рвемо кілька листів, на які викладається інша частина салату. Також додаємо кріп. Подавати краще всього на окремих порційних тарілках кожному з гостей.

Нагадаємо, що Лобода слідом за Тодоренко виконала "танець ельфів".

Раніше ми писали, що українці висміяли передноворічні "пробки" в магазинах.

Видео: РБК-Украина