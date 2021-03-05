Самый полезный весенний суп для здоровья: убережет от срывов на сладкое
Врач-нутрициолог и диетолог рассказала, какой весенний суп самый полезный. Она посоветовала добавить это первое блюдо в рацион и отметила, что употребление этого супа снизит тягу к сладкому.
О том, какой суп нужно готовить хотя бы один-два раза в неделю весной – рассказала Ольга Деккер на своей странице в Instagram.
"Самый полезный суп – чечевичный, так как в его составе больше всего растительного белка. Также чечевица – это чемпион по содержанию клетчатки. Но самое главное, чечевица является хорошим источником триптофана – аминокислоты, которая в человеческом организме превращается в серотонин", - написала специалист и добавила, что именно серотонин отвечает в организме за желание съесть сладкое.
"Когда его мало, мы хотим сладенького. Начнете кушать чечевицу – перестанете срываться на сладкое", - объяснила Ольга Деккер.
Она предложила свой рецепт чечевичного супа с куриным мясом.
Ингредиенты:
Красная чечевица – 300 грамм
Лук -1 шт.
Помидор - 1 шт.
Морковь - 2 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Мясо курицы (желательно грудка) -200 грамм
Растительное масло - для жарки овощей
В кастрюлю с водой положите мясо курицы и чечевицу. Овощи порежьте кубиками, а морковь натрите на терке. Овощи следует потушить на сковороде с добавлением масла.
Все овощи переложите в кастрюлю с чечевицей и мясом и варите еще примерно 15 минут. Готовый супчик измельчите при помощи блендера и разложите по тарелкам.
Суп-пюре с мясом можно украсить гренками, зеленью, яйцом или лимоном. Можно подавать как основное блюдо к обеду или ужину.
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