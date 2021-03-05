ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Самый полезный весенний суп для здоровья: убережет от срывов на сладкое

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 18:00
Самый полезный весенний суп для здоровья: убережет от срывов на сладкое Специалист назвала самый полезный весенний суп (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Врач-нутрициолог и диетолог рассказала, какой весенний суп самый полезный. Она посоветовала добавить это первое блюдо в рацион и отметила, что употребление этого супа снизит тягу к сладкому.

О том, какой суп нужно готовить хотя бы один-два раза в неделю весной – рассказала Ольга Деккер на своей странице в Instagram.

"Самый полезный суп – чечевичный, так как в его составе больше всего растительного белка. Также чечевица – это чемпион по содержанию клетчатки. Но самое главное, чечевица является хорошим источником триптофана – аминокислоты, которая в человеческом организме превращается в серотонин", - написала специалист и добавила, что именно серотонин отвечает в организме за желание съесть сладкое.

"Когда его мало, мы хотим сладенького. Начнете кушать чечевицу – перестанете срываться на сладкое", - объяснила Ольга Деккер.

Она предложила свой рецепт чечевичного супа с куриным мясом.

Ингредиенты:

Красная чечевица – 300 грамм

Лук -1 шт.

Помидор - 1 шт.

Морковь - 2 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Мясо курицы (желательно грудка) -200 грамм

Растительное масло - для жарки овощей

В кастрюлю с водой положите мясо курицы и чечевицу. Овощи порежьте кубиками, а морковь натрите на терке. Овощи следует потушить на сковороде с добавлением масла.

Все овощи переложите в кастрюлю с чечевицей и мясом и варите еще примерно 15 минут. Готовый супчик измельчите при помощи блендера и разложите по тарелкам.

Суп-пюре с мясом можно украсить гренками, зеленью, яйцом или лимоном. Можно подавать как основное блюдо к обеду или ужину.

Напомним, ранее мы писали о том, что диетолог развенчала мифы о том, что нельзя есть на ночь.

А также рассказывали о том, что специалисты назвали продукты, которые должны быть в рационе у любой женщины после 40 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда рецепт рецепты еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
2021 год будет бить рекорды: в Украине прогнозируют сильную засуху
2021 год будет бить рекорды: в Украине прогнозируют сильную засуху