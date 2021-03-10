Рецепт розовых блинчиков с селедкой, которые точно удивят ваших гостей на Масленицу

Масленица 2021 уже на пороге. И так случилось, что неотъемлемым атрибутом этого праздника являются блинчики, причем - самые разнообразные . Вот и известный телекулинар Григорий Герман подготовил особый рецепт блинчиков из свеклы, идеальным дополнением которых является селедка.

Как готовить такую вкуснятину, которая точно удивит ваших гостей, ведущий рассказал в рубрике "Смачний сніданок" на канале "Украина".

Для приготовления розовых блинчиков по рецепту Григория Германа понадобятся:

Отварная свекла - 1 шт.

Молоко - 120 мл

Мука - 100 г

Мак - 2 ч. л.

Масло - 2 ст. л.

Крем-сыр - 200 г

Яйца перепелиные (или куриные) - 2 шт.

Розовая лук - 1 шт.

Сельдь - 1 шт.

Уксус - 2 ст. л.

Укроп и соль

Ингредиенты для блинов с селедкой (скриншот с видео)

Пошаговый рецепт

Отварную свеклу очистить, нарезать и перебить в блендере. Пересыпать перебитую свеклу в миску, добавить часть молока и мак, тщательно перемешать. Ввести муку, влить молоко и растительное масло и замесить тесто с помощью миксера. Посолить смесь. Жарить блины на сковороде.

Лук нарезать полукольцами и залить уксусом, желательно каким-то вкусным, например, винным. Измельчить зелень и добавить ее к крем-сыру, влить немного растительного масла и тщательно перемешать. Сельдь разобрать на филе, очистить от косточек и нарезать полосками. Почистить яйца и разрезать их пополам.

Выложить блины на тарелку и украсить начинкой – выложить крем-сыр, сельдь, яйца и маринованный лук, сверху посыпать щепоткой измельченного укропа.

Приятного аппетита!

Как готовить розовые блины на Масленицу (скриншот с видео)