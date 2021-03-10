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Рецепт розовых блинчиков с селедкой, которые точно удивят ваших гостей на Масленицу

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 19:00
Рецепт розовых блинчиков с селедкой, которые точно удивят ваших гостей на Масленицу Герман раскрыл рецепт розовых блинчиков на Масленицу (скриншот с видео)
Автор: Lite

Масленица 2021 уже на пороге. И так случилось, что неотъемлемым атрибутом этого праздника являются блинчики, причем - самые разнообразные. Вот и известный телекулинар Григорий Герман подготовил особый рецепт блинчиков из свеклы, идеальным дополнением которых является селедка.

Как готовить такую вкуснятину, которая точно удивит ваших гостей, ведущий рассказал в рубрике "Смачний сніданок" на канале "Украина".

Для приготовления розовых блинчиков по рецепту Григория Германа понадобятся:

  • Отварная свекла - 1 шт.
  • Молоко - 120 мл
  • Мука - 100 г
  • Мак - 2 ч. л.
  • Масло - 2 ст. л.
  • Крем-сыр - 200 г
  • Яйца перепелиные (или куриные) - 2 шт.
  • Розовая лук - 1 шт.
  • Сельдь - 1 шт.
  • Уксус - 2 ст. л.
  • Укроп и соль

Рецепт розовых блинчиков с селедкой, которые точно удивят ваших гостей на Масленицу

Ингредиенты для блинов с селедкой (скриншот с видео)

Пошаговый рецепт

Отварную свеклу очистить, нарезать и перебить в блендере. Пересыпать перебитую свеклу в миску, добавить часть молока и мак, тщательно перемешать. Ввести муку, влить молоко и растительное масло и замесить тесто с помощью миксера. Посолить смесь. Жарить блины на сковороде.

Лук нарезать полукольцами и залить уксусом, желательно каким-то вкусным, например, винным. Измельчить зелень и добавить ее к крем-сыру, влить немного растительного масла и тщательно перемешать. Сельдь разобрать на филе, очистить от косточек и нарезать полосками. Почистить яйца и разрезать их пополам.

Выложить блины на тарелку и украсить начинкой – выложить крем-сыр, сельдь, яйца и маринованный лук, сверху посыпать щепоткой измельченного укропа.

Приятного аппетита!

Рецепт розовых блинчиков с селедкой, которые точно удивят ваших гостей на МасленицуРецепт розовых блинчиков с селедкой, которые точно удивят ваших гостей на МасленицуРецепт розовых блинчиков с селедкой, которые точно удивят ваших гостей на Масленицу

Как готовить розовые блины на Масленицу (скриншот с видео)

Ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом оригинальных начинок для блинов.

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