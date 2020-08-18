Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Коньяк "Жан-Жак Медовый" бьет рекорды (фото: пресс-служба)

Популярность коньяка "Жан-Жак" резко возросла

Коньяк "Жан-Жак Медовый" бьет рекорды по популярности этим летом, об этом сообщили в компании производителя, основываясь на результатах продаж.

"По результатам продаж, особенно в HoReCa, за первый и второй квартал 2020 года, мы видим прекрасную динамику роста Медового "Жан-Жак", а именно +28% к продажам аналогичного периода прошлого года. Нам, безусловно, очень приятно наблюдать этот Ренессанс любви потребителей к "Жан-Жаку", и мы искренне верим, что перешедших на Медовую сторону будет с каждым днём только больше. Тем более, учитывая, что сезон для Медового идёт полным ходом, а впереди ещё осень с зимой, то этот летний, согревающий вкус - лучшее, что может быть в холодную пору года", – рассказал бренд-менеджер "Жан-Жак" Константин Сторожко.

Информацию о возросшей популярности коньяка "Жан-Жак" у потребителей подтверждают и в барах столицы.

"Жан-Жак"– это коньяк с историей, у него есть свои преданные и верные поклонники, которые не изменяют ему на протяжении многих лет. На предложения попробовать что-то новенькое, они обычно отвечают: "Зачем? Лучшее уже есть". Удерживать потребителя неизменным качеством – круто, но молодые люди "Жан-Жак" до этого года редко заказывали. Однако, этим летом ситуация изменилась, "медовый" со льдом заказывает все больше молодежи, а коктейли на основе медового "Жан-Жака" набирают популярность. Мне сложно сказать, с чем это связано: может, распробовали, а может, рецепт изменился, но то, что "Медового" я заказываю процентов на 40% больше, чем прошлым летом – факт", – говорит владелец бара и бармен Денис.

Рецепты самых популярных коктейлей этого лета на основе "Медового" уже доступны в сети. Переходи на Медовою сторону "Жан-Жак".