Ренесанс коньяку Жан-Жак: новий виток любові споживачів

Коньяк "Жан-Жак Медовий" б'є рекорди (фото: прес-служба)

Популярність коньяку "Жан-Жак" різко зросла

Коньяк "Жан-Жак Медовий" б'є рекорди по популярності цього літа, про це повідомили в компанії виробника, базуючись на результатах продажів.

"За результатами продажів, особливо в HoReCa, за перший і другий квартал 2020 року, ми бачимо прекрасну динаміку зростання Медового "Жан-Жак", а саме + 28% до продажів аналогічного періоду минулого року. Нам, безумовно, дуже приємно спостерігати цей Ренесанс любові споживачів до "Жан-Жаку", і ми щиро віримо, що тих хто перейшов на Медову сторону буде з кожним днем ​​тільки більше. Тим більше, з огляду на те, що сезон для Медового йде повним ходом, а попереду ще осінь з зимою, то цей літній, зігріваючий смак - краще, що може бути в холодну пору року", – розповів бренд-менеджер "Жан-Жак" Костянтин Сторожко.

Інформацію про зростання популярності коньяку "Жан-Жак" у споживачів підтверджують і в барах столиці.

"Жан-Жак" – це коньяк з історією, у нього є свої віддані і вірні шанувальники, які не змінюють йому протягом багатьох років. На пропозиції спробувати щось новеньке, вони зазвичай відповідають: "Навіщо? Краще вже є". Утримувати споживача незмінною якістю - круто, але молоді люди "Жан-Жак" до цього року рідко замовляли. Однак, цього літа ситуація змінилася, "медовий" з льодом замовляє все більше молоді, а коктейлі на основі медового "Жан-Жаку" набирають популярності. Мені складно сказати з чим це пов'язано: може розсмакували, а може рецепт змінився, але те, що "Медового" я ​​замовляю відсотків на 40% більше, ніж минулого літа – факт", – говорить власник бару і бармен Денис.

Рецепти найпопулярніших коктейлів цього літа на основі "Медового" вже доступні у мережі. Переходь на Медову сторону "Жан-Жак".