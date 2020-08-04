Раздельное питание для похудения и здоровья: диетолог раскрыла всю правду о популярной схеме

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, стоит ли следовать схеме раздельного питания

Метод раздельного питания – достаточно популярная схема, которой следуют многие худеющие, а ее принципы ложатся в основу их рациона. Но все ли они на самом деле "работают" и стоит ли прибегать к такой диете рассказала в Instagram диетолог Татьяна Лакуста.

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Раздельное питание(РП) - псевдонаучная теория, которую не признают ученые и врачи. Принципы РП установил натуропат Шелтон, который не был врачом, закончил факультет физкульттерапии, обогатился за счет того, что его диета распространилась среди звезд Голливуда, но за время жизни неоднократно арестовывался и платил штрафы из-за смертей его "пациентов".

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Распространенные мифы РП:

есть фрукты на голодный желудок

не комбинировать углеводы и белки

разделять еду по pH: щелочная, кислотная, нейтральная

не смешивать виды белка в приеме пищи

не есть дыню/арбуз и молочное с другими продуктами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Базовые утверждения РП:

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Разная еда переваривается разными ферментами, поэтому их надо есть в разное время, иначе приведет к болезням ЖКТ и еда не переварится.

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А на самом деле:

Миф. Пищеварительные энзимы являются смесями и всегда выделяются под каждый нутриент одновременно начиная с ротовой полости и заканчивая кишечником.

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В природе практически нет "чистых" по составу продуктов. Белки, жиры и углеводы смешаны в разных пропорциях, например, на 100 гр спагетти, якобы "чисто углеводного" продукта есть около 11 гр белка.

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Миф. Нельзя смешивать продукты с разной pH, иначе они будут плохо перевариваться и гнить в кишечнике.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

ЖКТ состоит из "этажей", которые поддерживают разный pH, и продукты не могут сломать эту систему. Например, в желудке pH 1,5-2, после еды он повышается до 5, потом организм реагирует на смещенную кислотность и выравнивает ее до нормы.

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Если бы комбинация кукурузы с мясом смогла сломать работу ЖКТ, думаю, мы бы вымерли еще в начале эволюции и у человечества не было б шансов.

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От смешанного питания можно получить наоборот плюсы:

Комбинация кислых фруктов(витамин С) с мясом улучшает всасываемость из него железа в кишечнике, что является хорошим эффектом и перечит "правилам" РП.

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Для усвоения каротиноидов из шпината, помидора, тыквы нужны жиры и сочетая их в одном приеме пищи достигается большая польза.

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