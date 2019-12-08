Рациональное питание: эксперт рассказала об азах для худеющих

Эксперт рассказала, с чего начать переход на правильное питание
Переход на правильное и сбалансированное питание требует времени, но зато результат того стоит. В таком случае отпадает необходимость сидеть на диетах и мучиться ограничениями, ведь отныне здоровый рацион станет нормой. Нутрициолог Светлана Никитчук, которая ранее назвала минусы кетогенной диеты, рассказала в Instagram, как перейти на рациональное питание.
Что это за рациональное питание? Все очень просто! Это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом пола, возраста, состояния здоровья, образа жизни, характера труда и пр.
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Существуют определенные принципы, которые необходимо соблюсти:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В первую очередь - это плотные завтрак, обед и ужин. А во вторую - правильные перекусы.
Завтрак желательно съесть в течение первого часа после подъема, а последний перекус за 3 часа до сна.
Эти принципы являются основным каркасом, на котором базируется правильное питание. Садится на ПП, считая только калории, как это делают многие, большая ошибка.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Не размер считать надо, а КБЖУ! Давайте разберемся что это такое?
К - калории
Б - белки
Ж - жиры
У - углеводы
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Ежедневный калораж и дозировка макронутриентов рассчитываются исходя из пола, веса, роста, образа жизни и цели человека. Именно эти цифры помогут определить чего и сколько вам нужно съедать в день, чтобы добиться результата.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Важен каждый из трех составляющих, но в правильном соотношении!
Не рискуйте своим здоровьем и гарантиями супер-быстрого результата в 5-10 кг за 1 неделю. Это работа минимум 1-3 месяцев!
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