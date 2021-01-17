Проверьте себя: нутрициолог назвала главный ключ к здоровью

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Нутрициолог с 10-летним стажем Надя Андреева разложила для читателей своего блога буквально по полочкам, как часто нужно есть и в какое время дня.

Оказывается, очень важно также наладить свой режим питания, если хотите быть здоровым и энергичным человеком.

Также Андреева рассказала о главном ключе к здоровью, который неразрывно связан... тоже с питанием.

"Осознанно ли вы едите. Знаете, какой главный ключ к здоровью? Я уже вижу, как вы хотите сказать кодовое слово из семи букв: "питание". И будете правы. Но важно не только, что мы кладем себе в тарелку. Главное - как мы едим, с каким настроением готовим и какую эмоцию вкладываем в каждый кусочек. Все это отражает наш уровень самооценки. Наше отношение и любовь к телу, которое мы получили, чтобы чувствовать и наслаждаться жизнью", - рассказала Надя.

В пример она поставила женщин, которых мы все наверняка встречали в жизни. Они буквально светятся изнутри, никогда не спешат и живут настоящим моментом.

"Вы вряд ли заметите, как во время обеда они опускают глаза в телефон и одновременно жуют салат. Потому что еда для них - совершенно особый ритуал, который нельзя совмещать с чем-то еще", - подчеркнула Андреева.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Почему это так важно? Питание в режиме "все успеть", переедание, пропуск завтрака или выбор в пользу продуктов, которые нам не подходят, - признаки того, что мы разъединены со своей природой и не слышим свое тело, уверена специалистка.

"И здесь проблема не в еде - корни идут куда глубже. Недостаточно сменить питание, чтобы прекратить самосаботаж по отношению к еде, - надо менять подход. Если не уделить этому внимания, организм начнет подавать сигналы: нарушение пищеварения, набор веса, сыпь на коже и общее воспаление.

Как в таком случае быть?

Я очень люблю одно высказывание и с удовольствием поделюсь им с вами:

"Когда во время дождя протекает крыша, не ищите самое красивое ведро, чтобы собрать воду, - почините крышу". Для меня здесь заключен главный принцип здоровья - его же я придерживаюсь и в питании.

Если вам тяжело:

не есть поздно вечером,

придерживаться чистого питания,

есть небольшие порции и чувствовать насыщение,

не заедать свои эмоции, когда накатывает стресс...⠀

Тогда даже самая лучшая в мире система питания вам вряд ли подойдет. Потому что начать нужно с первопричин - с того, что мешает вам строить отношения с едой.

Это и есть ключ к вашему здоровью.

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Когда вы вновь ощутите связь с телом и разумом, еда станет для вас не только питательной, но и лечебной - как это было задумано природой", - заверила специалист по питанию.

Также Надя Андреева недавно рассказала, как после праздников поддержать свою энергию и иммунитет при помощи правильного питания.