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Как предотвратить срывы при правильном питании: инструкция для худеющих

Lite » Еда 08.08.2019 - 15:59
Как предотвратить срывы при правильном питании: инструкция для худеющих
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала советы тем, кто хочет предотвратить срывы при похудении

Часто при переходе на правильное питания наступает момент, когда очень хочется махнуть на все рукой и соблазниться на булочку или кусочек торта. Конечно, если это единоразовая акция, то ничего страшного в этом нет. Но как быть, если навязчивые мысли о вкусной, но не полезной еды буквально таки подталкивают к пищевому срыву и возвращению к привычному не полезному меню? Диетолог Ольга Усенко на странице в Instagram рассказала, как не сорваться во время перехода на правильное питание и что для этого стоит делать.

Эксперт отмечает, что правильный рацион должен состоять на 80% из здоровой еды и 20% вы можно отвести на любимые продукты. 

Как предотвратить срывы при правильном питании: инструкция для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать при желании сорваться и забросить правильное питание (ПП):

  • Уберите правильное питание до момента пока вы не захотите к нему вернуться, но с несколькими нюансами:
  1. воду мы пьем правильно;
  2. овощей съедаем с каждым приемом пищи по 200-300 гр;
  3. на ужин едим только овощи и белок, без сладкого и вкусного;
  4. все вкусное до 17:00 и вся неправильная еда тоже.
  • Осознанно подходим к переходу на ПП, понимая какая цель и для чего вам нужно это и этот результат.
  • Делаем правильное питание вкусным и интересным, оно на самом деле не отличается от какого-то другого питания, вопрос умения готовить и желания
  • Садимся и пишем, что для вас неправильная еда, а что – ПП.

Как предотвратить срывы при правильном питании: инструкция для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Неправильная еда заключается в белой муке, трансжирах, соусах, вкусовых добавках. Когда вы понимаете, что такого рода еда влияет на вашу кожу, волосы, здоровье в целом, вопрос употребления пропадает сам.

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