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Як запобігти зривів при правильному харчуванні: інструкція для тих, хто худне

Lite » Їжа 08.08.2019 - 15:59
Як запобігти зривів при правильному харчуванні: інструкція для тих, хто худне
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала поради тим, хто хоче запобігти зриви при схудненні

Часто при переході на правильне харчування настає момент, коли дуже хочеться махнути на все рукою і спокуситися на булочку або шматочок торта. Звичайно, якщо це одноразова акція, то нічого страшного в цьому немає. Але як бути, якщо нав'язливі думки про смачну, але не корисну їжу буквально таки підштовхують до харчового зриву і повернення до звичного не корисного меню? Дієтолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, як не зірватися під час переходу на правильне харчування і що для цього варто робити.

Експерт зазначає, що правильний раціон повинен складатися на 80% із здорової їжі і 20% можна відвести на улюблені продукти.

Як запобігти зривів при правильному харчуванні: інструкція для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити при бажанні зірватися і закинути правильне харчування (ПП):

  • Приберіть правильне харчування до моменту поки ви не захочете до нього повернутися, але з кількома нюансами:
  1. воду ми п'ємо правильно;
  2. овочів з'їдаємо з кожним прийомом їжі по 200-300 гр;
  3. на вечерю їмо тільки овочі і білок, без солодкого і смачного;
  4. все смачне до 17:00 і вся неправильна їжа теж.
  • Усвідомлено підходимо до переходу на ПП, розуміючи яка мета і для чого вам це потрібно і цей результат.
  • Робимо правильне харчування смачним і цікавим, воно насправді не відрізняється від будь-якого іншого харчвання, питання уміння готувати і бажання
  • Сідаємо й пишемо, що для вас неправильна їжа, а що – ПП.

Як запобігти зривів при правильному харчуванні: інструкція для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Неправильна їжа полягає в білій муці, трансжирах, соусах, смакових добавках. Коли ви розумієте, що такого роду їжа впливає на вашу шкіру, волосся, здоров'я в цілому, питання вживання зникає саме.

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