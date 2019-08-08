Як запобігти зривів при правильному харчуванні: інструкція для тих, хто худне

Експерт дала поради тим, хто хоче запобігти зриви при схудненні
Часто при переході на правильне харчування настає момент, коли дуже хочеться махнути на все рукою і спокуситися на булочку або шматочок торта. Звичайно, якщо це одноразова акція, то нічого страшного в цьому немає. Але як бути, якщо нав'язливі думки про смачну, але не корисну їжу буквально таки підштовхують до харчового зриву і повернення до звичного не корисного меню? Дієтолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, як не зірватися під час переходу на правильне харчування і що для цього варто робити.
Експерт зазначає, що правильний раціон повинен складатися на 80% із здорової їжі і 20% можна відвести на улюблені продукти.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що робити при бажанні зірватися і закинути правильне харчування (ПП):
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Неправильна їжа полягає в білій муці, трансжирах, соусах, смакових добавках. Коли ви розумієте, що такого роду їжа впливає на вашу шкіру, волосся, здоров'я в цілому, питання вживання зникає саме.
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