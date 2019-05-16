Правильное питание: 5 признаков того, что что-то идет не так

Все больше и больше людей начинают переходить на правильное питание, чтобы похудеть и быть здоровыми и активными. Однако в стремлении к совершенству мы нередко начинаем совершать ошибки. Диетолог Инна назвала на своей странице в Instagram основные признаки того, что что-то идет не так.

Эксперт отметила, что правильное питание не должно превращаться в диету, а также обозначила основные проблемные пункты.

Вы постоянно голодны.

И это истинный голод. Не тогда, когда вам хочется заесть стресс или вы кусочничаете за компанию, или от скуки. А когда вам ХОЧЕТСЯ ЕСТЬ! Возможно, вы не наедаетесь во время приема пищи, или вскоре после него уже не можете думать о чем-то кроме еды.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Возможные причины: слишком сильный дефицит калорий или нехватка каких то отдельных веществ, неправильное распределение пищи в течении дня. А может, все серьезнее и нарушилась правильная гормональная работа. При неправильном питании это возможно.

⠀⠀

В вашем рационе не хватает целой группы продуктов.⠀

Из самых распространенных: некоторые отказываются полностью от фруктов потому, что сладкие, от орехов - калорийные, от молочных продуктов - жирные, и т.д. Если вы будете питаться сбалансированно, все это пойдет только на пользу, а исключая целыми группами продукты, вы идете к дефициту разных веществ.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вы не едите после 18 часов.

Многие до сих пор верят, что не есть после 6 вечера - панацея от всех бед.

Увы! Если вечером не есть, а днем есть все, что попало, о красивой фигуре придется забыть. Основу рациона, около 85-90% должны составлять полезные продукты. А если вы ложитесь спать в 12 ночи и последний раз едите в 6 вечера - вы или очень недоберете свою норму, или сорветесь и наедитесь прямо перед сном.

⠀⠀

Вы совсем отказались от хлеба и круп.⠀

Не удивляйтесь быстро возникающему чувству голода, если вы питаетесь только йогуртом, салатиком, может быть, конфетами. При таком питании вы не будете худеть, но при этом будете голодными. Крупы и цельнозерновой хлеб - источники сложных углеводов. Источники энергии. Это то, что дает долгое чувство сытости и возможность не перекусывать каждый час.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Ну и последний признак - вроде бы очевиден, но люди годами отказываются в это верить: отсутствие результата.

Если вы "на ПП", а вес стоит или идет вверх, или у вас качели и вес скачет туда-сюда, значит вы питаетесь НЕПРАВИЛЬНО! И ошибок может быть много. Просто обратитесь к специалисту и поработайте хотя бы месяц-два. И разберетесь в вопросе, и вес сбросите.

Напомним, диетолог Альбина Комиссарова назвала топ-4 вредные привычки, которые мешают похудеть, и рассказала, как с ними бороться.

Ранее диетолог Светлана Никитчук раскрыла секреты, как много есть и не поправляться.

К слову, диетолог Наталья Макиенко поделилась опытом, как не поправиться на отдыхе.

⠀⠀