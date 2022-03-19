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Как правильно выбирать пельмени в магазине: обратите внимание на эти нюансы

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Суббота 19 марта 2022 21:10
Как правильно выбирать пельмени в магазине: обратите внимание на эти нюансы Фото: Как выбрать в магазине качественные пельмени (pixabay.com)
Автор: RBC.UA

Готовые магазинные пельмени часто становятся спасителем семейного ужина, если все очень устали. А некоторые люди так любят пельмени, что покупают их для удовольствия.

Выбрать качественный продукт в том разнообразии, которое сейчас предлагают в супермаркетах - очень сложно.

На что нужно обязательно обратить внимание при покупке пельменей в магазине – читайте ниже.

В первую очередь обратите внимание на их внешний вид. Хорошие пельмени обладают светлым оттенком, у них нет трещин (они появляются от постоянного размораживания и замораживания продукта), и в упаковке все пельмени лежат отдельно друг от друга.

Можно немного потрусить упаковку и проверить - нет ли там слипшихся пельменей. Если есть - не берите.

Внимательно читайте этикетку на упаковке и проверяйте срок изготовления и годности. Хоть пельмени хранят в морозилке, но они тоже могут испортиться.

В классическом составе пельменей должны быть такие ингредиенты: 2 вида мяса (говядина и свинина), мука, вода, яйца, соль, специи, растительное масло.

Если в составе указан растительный белок, то мясо частично или полностью состоит из сои.

Еще один важный показатель качества пельменей - соотношение теста и фарша. В идеале содержание фарша должно составлять 50-60%, так как в качественных пельменях больше мяса и меньше теста.

Напомним, ранее мы писали о том, какие ошибки портят нашу еду при готовке в мультиварке.

А также рассказывали о том, какие продукты категорически нельзя повторно замораживать.

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