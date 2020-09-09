Полный детокс: диетолог раскрыла всю правду о чистке организма с помощью диет

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, стоит ли прибегать к детокс-диетам

Существует мнение - чтобы организм был в хорошей форме, его нужно время от времени дополнительно очищать. ⁣⁣Первое, что приходит в голову - детокс-диеты. Панацея или просто маркетинговый ход либо дань моде? На этот вопрос на странице в Instagram ответила диетолог Светлана Фус.

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Детокс-диеты и процедуры обещают быстрое и эффективное избавление организма от токсинов и "шлаков".⁣⁣⠀

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Для здорового человека применение специальных диет для очистки не имеет основательных доказательств эффективного и длительного действия. Часто в детокс-программы вводят специальные пищевые добавки, качество и состав которых никем не контролируется. ⁣⁣Также бездумно используют препараты, влияющие на микрофлору кишечника.⁣⁣⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Человек, который придерживается принципов здорового питания и выпивает достаточное количество жидкости, самостоятельно, без усилий, справляется с текущей очисткой организма. ⁣⁣Без каких-либо специальных дополнительных действий и средств.

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Понятие детокс, детоксикация или дезинтоксикация (одно и то же) с медицинской точки зрения означает выведение из организма метаболитов, образовавшихся в процессе обмена веществ или выведение токсинов, попавших извне, когда организм с этим самостоятельно справиться не может. ⁣⁣⠀

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Тогда вводят лекарственные препараты или очищают непосредственно кровь или лимфу. Чаще всего такие методы применяют при тяжелых отравлениях в палатах интенсивной терапии.⁣⁣⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Получается, что термин "детокс", который достаточно широко используется, часто неправильно толкуют.⁣⁣⠀

Существуют компоненты питания, которые связывают и выводят из организма токсические вещества. Именно они должны находиться в нашем ежедневном рационе в надлежащих количествах. Это, в частности, антиоксиданты, водо- и жирорастворимые витамины, пищевые волокна.

Поэтому эксперт рекомендует более эффективный и безопасный способ очистки организма - здоровое питание и регулярную физическую активность.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко раскрыла секреты, как есть пиццу и не поправляться.