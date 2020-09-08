ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Как есть пиццу и не поправляться: хитрости от диетолога

Вторник 08 сентября 2020 08:37
Как есть пиццу и не поправляться: хитрости от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Эксперт рассказала о главных критериях выбора пиццы для худеющих

Аппетитная, ароматная, с тягучим сыром и разнообразными начинками – пицца мало кого может оставить равнодушным, ведь это блюдо "прижилось" во всем мире, давно выйдя за приделы своей родины – Италии. Особенно кусочек такого лакомства хочется во время диеты – худеющие часто мечтают об этом блюде, сознательно отказывая себе. А зря. Ведь пиццу можно есть даже в период похудения, но стоит знать главные правила употребления и критерии выбора, о чем рассказала диетолог Ольга Усенко.

Начнем с того, что лакомиться пиццой можно иногда, а точнее:

  • не чаще 1 раза в неделю на похудении, а лучше и того реже
  • мы должны подстроить схему питания в течение дня, чтобы не было переизбытка углеводов и жиров
  • пиццу мы можем съесть до 16:00 и не позже
  • обязательно едим ее с овощами

Как есть пиццу и не поправляться: хитрости от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выбираем правильную пиццу:
1. Тесто - основа, оно должно быть не из муки высшего сорта, а из хорошей муки твёрдых сортов.
2. Никаких сливочных и сырных соусов, пицца должна быть помазана только томатным соусом.

Как есть пиццу и не поправляться: хитрости от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Сверху пиццы не должно быть: колбасы, сосиски, крабовых палочек, хамона, и сыра в огромном количестве (по типу 4 сыра).
4. Только простые ингредиенты в виде начинки: морепродукты, рыба, телятина, курица, оливки, фрукты, овощи, зелень, сыр как присыпка (не как основа).

Количество съеденного за раз не должно превышать 250 гр. Это чисто пицца, и к ней еще 150 гр овощей свежих без соусов и заправок.

Когда это качественные ингредиенты, когда это редко и когда ваш рацион на 80% состоит из правильных и полезных продуктов – нет ничего плохого в разнообразии.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала, как питаться осенью, чтобы не набрать лишнего.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Еда диетологпохудение
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь