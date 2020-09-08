Как есть пиццу и не поправляться: хитрости от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о главных критериях выбора пиццы для худеющих

Аппетитная, ароматная, с тягучим сыром и разнообразными начинками – пицца мало кого может оставить равнодушным, ведь это блюдо "прижилось" во всем мире, давно выйдя за приделы своей родины – Италии. Особенно кусочек такого лакомства хочется во время диеты – худеющие часто мечтают об этом блюде, сознательно отказывая себе. А зря. Ведь пиццу можно есть даже в период похудения, но стоит знать главные правила употребления и критерии выбора, о чем рассказала диетолог Ольга Усенко.

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Начнем с того, что лакомиться пиццой можно иногда, а точнее:

не чаще 1 раза в неделю на похудении, а лучше и того реже

мы должны подстроить схему питания в течение дня, чтобы не было переизбытка углеводов и жиров

пиццу мы можем съесть до 16:00 и не позже

обязательно едим ее с овощами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выбираем правильную пиццу:

1. Тесто - основа, оно должно быть не из муки высшего сорта, а из хорошей муки твёрдых сортов.

2. Никаких сливочных и сырных соусов, пицца должна быть помазана только томатным соусом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Сверху пиццы не должно быть: колбасы, сосиски, крабовых палочек, хамона, и сыра в огромном количестве (по типу 4 сыра).

4. Только простые ингредиенты в виде начинки: морепродукты, рыба, телятина, курица, оливки, фрукты, овощи, зелень, сыр как присыпка (не как основа).

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Количество съеденного за раз не должно превышать 250 гр. Это чисто пицца, и к ней еще 150 гр овощей свежих без соусов и заправок.

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Когда это качественные ингредиенты, когда это редко и когда ваш рацион на 80% состоит из правильных и полезных продуктов – нет ничего плохого в разнообразии.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала, как питаться осенью, чтобы не набрать лишнего.