Как есть пиццу и не поправляться: хитрости от диетолога

Эксперт рассказала о главных критериях выбора пиццы для худеющих
Аппетитная, ароматная, с тягучим сыром и разнообразными начинками – пицца мало кого может оставить равнодушным, ведь это блюдо "прижилось" во всем мире, давно выйдя за приделы своей родины – Италии. Особенно кусочек такого лакомства хочется во время диеты – худеющие часто мечтают об этом блюде, сознательно отказывая себе. А зря. Ведь пиццу можно есть даже в период похудения, но стоит знать главные правила употребления и критерии выбора, о чем рассказала диетолог Ольга Усенко.
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Начнем с того, что лакомиться пиццой можно иногда, а точнее:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Выбираем правильную пиццу:
1. Тесто - основа, оно должно быть не из муки высшего сорта, а из хорошей муки твёрдых сортов.
2. Никаких сливочных и сырных соусов, пицца должна быть помазана только томатным соусом.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
3. Сверху пиццы не должно быть: колбасы, сосиски, крабовых палочек, хамона, и сыра в огромном количестве (по типу 4 сыра).
4. Только простые ингредиенты в виде начинки: морепродукты, рыба, телятина, курица, оливки, фрукты, овощи, зелень, сыр как присыпка (не как основа).
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Количество съеденного за раз не должно превышать 250 гр. Это чисто пицца, и к ней еще 150 гр овощей свежих без соусов и заправок.
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Когда это качественные ингредиенты, когда это редко и когда ваш рацион на 80% состоит из правильных и полезных продуктов – нет ничего плохого в разнообразии.
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