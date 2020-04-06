Полноценный рацион: как просто и грамотно составить здоровое меню

Правильное питание - это фундамент крепкого иммунитета, который нам всем сейчас нужен как никогда. Поэтому так важно освоить азы здорового рациона и руководствоваться ими при составлении своего меню. Нутрициолог Анна Никольская, которая ранее перечислила продукты, продлевающие молодость, на странице в Instagram познакомила с главными правилами составления грамотного рациона.

В основе питания две группы продуктов – калорийно- и нутритивно плотные:

Калорийно-плотные имеют высокий индекс насыщения, должны быть съедены в завтрак и обед таким образом, чтобы к вечеру не оставалось тяги к тяжелому приему пищи или сладким вкусам. Это все злаки, бобовые, крахмалистые овощи, орехи.

Нутритивно-плотные – в них высокая концентрация витаминов и минералов на одну ккал, их можно и нужно есть в каждый прием пищи! Это ягоды, зелень, некрахмалистые овощи, семена.

Не ограниченные по объему порции свежей клетчатки – это то, что создает объем в желудке, регулирует инсулиновые скачки и поддерживает здоровье микробиоты.

Перекосы в сторону того или иного макронутриента не нужны, примерные пропорции: белки 25%, жиры 25%, углеводы 50%.

Продукты должны быть цельными и сезонными – по сути, мы не должны тратить большой бюджет на них.

Провоспалительные продукты не покупать – рафинированный сахар, белая мука, кофе, все, что имеет в составе непонятные ребенку слова.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Думайте о сочетаниях не в плане "а можно ли жиры вместе с углеводами" (да), а о том, как усилить усвоение того или иного микронутриента – на примере железа: не запивать эти продукты кофе, но делать микс с витамином С.

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