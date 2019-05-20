Плюсы и минусы смузи: как правильно готовить полезный напиток

Смузи давно уже стал синонимом правильного питания и здорового рациона. Но далеко не все знают, как правильно приготовить этот напиток, чтобы он был максимально полезным и богатым витаминами и микроэлементами. О тонкостях употребления смузи на странице в Instagram написала диетолог Альбина Комиссарова.

Для начала стоит разобраться, что собой представляет этот популярный напиток. Смузи - это густой коктейль из фруктов/овощей/зелени, иногда с добавлением молока, творога, овсянки. Проще говоря, в смузи можно положить все, что душе угодно.

Смузи отличный источник витаминов, прекрасный способ съесть больше овощей и фруктов, если обычные целые фрукты вам надоели или ваши дети от них абсолютно отказываются. Например, вы вряд ли съедите сразу 2 яблока, пучок зелени, стебель сельдерея и запьете все это стаканом воды. А в виде смузи это прекрасно получается сделать.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что происходит с клетчаткой?

она не разрушается, но измельчается, поэтому смузи - хороший источник клетчатки;

доступность сахара выше, чем в целом фрукте, но ниже, чем в соке, поэтому просто делайте смузи пополам с овощами или зеленью или делайте небольшие порции: 200 мл, вместо стандартных 350;

основой для смузи необязательно должно выступать молоко или сливки, это может быть обычная вода, кефир и растительное молоко, это снизит жирность итогово продукта.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие минусы у смузи?

если делать его только фруктовым, выбирать жирную основу, то смузи получается десертом;

мы можем съесть больше, чем обычно в жидкой форме, поэтому если вы и так отлично едите целые овощи и фрукты, можно и без смузи обойтись.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рекомендует готовить смузи так:

выбираем легкую основу;

добавляем зелень или зеленые овощи;

фрукты или ягоды для сладости;

любимые добавки: семечки, какао, лимонный сок, арахисовое масло и т.д.

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