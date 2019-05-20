Плюсы и минусы смузи: как правильно готовить полезный напиток

Эксперт дала советы по приготовлению полезного коктейля
Смузи давно уже стал синонимом правильного питания и здорового рациона. Но далеко не все знают, как правильно приготовить этот напиток, чтобы он был максимально полезным и богатым витаминами и микроэлементами. О тонкостях употребления смузи на странице в Instagram написала диетолог Альбина Комиссарова.
Для начала стоит разобраться, что собой представляет этот популярный напиток. Смузи - это густой коктейль из фруктов/овощей/зелени, иногда с добавлением молока, творога, овсянки. Проще говоря, в смузи можно положить все, что душе угодно.
Смузи отличный источник витаминов, прекрасный способ съесть больше овощей и фруктов, если обычные целые фрукты вам надоели или ваши дети от них абсолютно отказываются. Например, вы вряд ли съедите сразу 2 яблока, пучок зелени, стебель сельдерея и запьете все это стаканом воды. А в виде смузи это прекрасно получается сделать.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что происходит с клетчаткой?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Какие минусы у смузи?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Диетолог рекомендует готовить смузи так:
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