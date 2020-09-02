Что пить, чтобы не есть: какие напитки снижают аппетит

Нутрициолог посоветовала напитки для уменьшения чувства голода
Боретесь с лишним весом, но при этом никак не можете умерить свой аппетит? Попробуйте включить в рацион очень простые напитки, которые помогут справиться с этой проблемой. Нутрициолог Алена Поддубная предложила варианты напитков, которые могут уменьшить аппетит и помочь похудеть.
В стакан/бокал воды:
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
До 50 гр фруктов на 300 мл воды. Не давить! Просто дать настроятся 10-15 минут. Чтобы не было лишней порции фруктозы.
По факту, такие простые дополнения к к воде улучшают воду в сторону кислотно-щелочной пропорции.
И снижают кортизол, так как уменьшают количество приемов пищи и кофе.
Напомним, что ранее нутрициолог Алена Поддубная рассказала, какие продукты не стоит сочетать во время одного приема пищи.