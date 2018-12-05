Первый конкурс и первая победа водки MARLIN

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Водка MARLIN стремительно завоевывает внимание потребителей и расширяет территории сбыта

В середине ноября состоялся престижный международный дегустационный конкурс алкогольной продукции "UKRAINE WINE & SPIRITS AWARDS 2018", на котором водка MARLIN WHITE CORAL завоевала Золотую медаль.

При определении победителей использовался метод "слепой дегустации". Дегустационная группа состояла из 54 лучших сомелье Украины и Европы. Дегустаторы особо отметили чистый классический вкус водки MARLIN.

Водка MARLIN – новый продукт на рынке Украины, который не имеет аналогов благодаря своей уникальной технологии "Sea Breeze".

"Sea Breeze" – это дополнительный цикл фильтрации коралловым песком, который очищает водку MARLIN до кристального блеска, придавая ей безупречную чистоту и мягкость во вкусе.

"Несмотря на то, что водка MARLIN на рынке всего месяц, она стремительно завоевывает внимание потребителей, расширяет территории сбыта и имеет все шансы потеснить лидеров рынка", – отмечают аналитики компании производителя.