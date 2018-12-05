Первый конкурс и первая победа водки MARLIN

Водка MARLIN стремительно завоевывает внимание потребителей и расширяет территории сбыта
В середине ноября состоялся престижный международный дегустационный конкурс алкогольной продукции "UKRAINE WINE & SPIRITS AWARDS 2018", на котором водка MARLIN WHITE CORAL завоевала Золотую медаль.
При определении победителей использовался метод "слепой дегустации". Дегустационная группа состояла из 54 лучших сомелье Украины и Европы. Дегустаторы особо отметили чистый классический вкус водки MARLIN.
Водка MARLIN – новый продукт на рынке Украины, который не имеет аналогов благодаря своей уникальной технологии "Sea Breeze".
"Sea Breeze" – это дополнительный цикл фильтрации коралловым песком, который очищает водку MARLIN до кристального блеска, придавая ей безупречную чистоту и мягкость во вкусе.
"Несмотря на то, что водка MARLIN на рынке всего месяц, она стремительно завоевывает внимание потребителей, расширяет территории сбыта и имеет все шансы потеснить лидеров рынка", – отмечают аналитики компании производителя.