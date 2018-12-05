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Перший конкурс і перша перемога горілки MARLIN

Lite » Їжа 05.12.2018 - 11:00
Перший конкурс і перша перемога горілки MARLIN
Фото: MARLIN

Горілка MARLIN стрімко завойовує увагу споживачів та розширює території збуту

В середині листопада відбувся престижний міжнародний дегустаційний конкурс алкогольної продукції "UKRAINE WINE & SPIRITS AWARDS 2018", на якому горілка MARLIN WHITE CORAL завоювала Золоту медаль.

При визначенні переможців використовувався метод "сліпої дегустації". Дегустаційна група складалася з 54 кращих сомельє України та Європи. Дегустатори особливо відзначили чистий класичний смак горілки MARLIN.

Горілка MARLIN – новий продукт на ринку України, який не має аналогів завдяки своїй унікальній технології "Sea Breeze".

"Sea Breeze" – це додатковий цикл фільтрації кораловим піском, який очищує горілку MARLIN до кришталевого блиску, надаючи їй бездоганну чистоту та м'якість у смаку.

"Не дивлячись на те, що горілка MARLIN на ринку всього місяць, вона стрімко завойовує увагу споживачів, розширює території збуту та має всі шанси потіснити лідерів ринку", - відзначають аналітики компанії виробника.
 

 

 

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