Как пережить карнтин с пользой и не поправиться: эксперт поделилась руководством

Картин внес коррективы в привычный уклад жизни каждого, но это не значит, что стоит поддаваться унынию и опустить руки, сидя в четырех стенах. За время нахождения дома можно отточить лучшую версию себя, научиться правильно питаться и построить рацион так, чтобы укрепить здоровье и имунную систему. И это далеко не все! Нутрициолог Лачина Джанкулиева поделилась в Instagram схемой, как эффективно прожить карантин.

Провести время карантина можно с пользой для себя, научиться видеть плюсы, и быть готовым к новому миру. Если придерживаться правильных принципов "сидения дома", то можно извлечь из каратина лишь плюсы:

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С вечера нужно составить распорядок следующего дня, чтобы не погрузится в хаос и не провести время деградируя. Очень важно соблюдать режим!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Утром обязательно нужно привести себя в порядок, снять пижаму, расчесаться и сделать легкий мэйк, чтобы самой было приятно и для хорошего настроения. В спальню больше не заходите до вечера .

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Режим питания. Строгое 2-3-х разовое питание, никакого "кусочничества". Тогда после карантина не будет n - ное количеств лишнего веса.

Соблюдайте питьевой режим, окружите себя стеклянными бутылками с водой, чтобы не забывать пить.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обязательно отделяйте рабочую зону или зону для учебы и зону отдыха.

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Сейчас очень важна физическая активность. Домашние тренировочки, растяжка, йога. Хороший лимфоток - фундамент крепкого иммунитета.

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Сейчас есть время углубится в себя и медитации в этом помогут, так же это уберет суету и тревожность. Нужно научиться принимать то, что не можешь изменить.

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Обязательно проветривайте жилье и проводите своевременную уборку. В домах не самый чистый воздух!



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Высыпайтесь. Самое время. Режим сна очень важен для гормонального фона. И выспаться нужно ночью с 22:00, а не днем.

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