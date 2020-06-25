Как перестать пить кофе: специалиста рассказала, как легко отказаться от этого напитка

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напиток не так однозначен

Кофе – пожалуй, один из самых популярных утренних напитков, который называют также весьма неоднозначным. Так, Валентина Ивушкина – специалист по питанию и детоксу – уверена: в больших количествах он может навредить организму. По словам специалиста, по своим свойствам кофе весьма похож на лекарство. Он бодрит, разжижает кровь и потому может помочь при похмелье, также может облегчить некоторые виды головной боли… Поэтому его лучше пить не каждый день, а только в определенных случаях. А вот его частое употребление грозит расстройствами нервной системы, ослаблением и ухудшением качества всех тканей тела, а это желудочный сок, кровь, мышцы, жир, кости, ногти, волосы, зубы и так далее вплоть до репродуктивных жидкостей – фактически все, из чего состоит наше тело.



Кофе лучше не пить ежедневно (фото: pexels.com)

Поэтому с кофе Валентина настоятельно рекомендует «слезть». Как? Сначала нужно признать, что зависимость от него развивается не на пустом месте. Большинство людей используют этот напиток как энергетик, потому что без него не могут проснуться, мучаются низким давлением, чувствуют себя слишком вялыми. О чем говорят все эти симптомы? Об ослабленном пищеварении. Получается, человек ходит по замкнутому кругу: вместе того, чтобы лечить и усиливать пищеварение, человек ослабляет его еще сильнее с помощью кофе. Поэтому так важно взять себя в руки и начать заниматься своим пищеварением. И здесь на первом месте стоит грамотно составленное меню. Сбалансированный рацион избавит вас от необходимости пить кофе по утрам, так как вы будете естественным образом чувствовать себя хорошо и бодро, а ваше пищеварение будет работать отлично.

Во время отвыкания можно использовать чай матча, какао или просто крепкий черный чай. Иногда можно употреблять цикорий. Эти напитки мягко бодрят, поддерживая и не давая «раскинуть». В некоторых случаях лучше использовать также лекарственные средства для улучшения работы пщеварения, которые может назначить только специалист.

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Автор: Lite