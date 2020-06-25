ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как перестать пить кофе: специалиста рассказала, как легко отказаться от этого напитка

Lite » Еда 25.06.2020 - 17:27
Как перестать пить кофе: специалиста рассказала, как легко отказаться от этого напитка
Иллюстративное фото (pexels.com)

Напиток не так однозначен

Кофе – пожалуй, один из самых популярных утренних напитков, который называют также весьма неоднозначным. Так, Валентина Ивушкина – специалист по питанию и детоксу – уверена: в больших количествах он может навредить организму. По словам специалиста, по своим свойствам кофе весьма похож на лекарство. Он бодрит, разжижает кровь и потому может помочь при похмелье, также может облегчить некоторые виды головной боли… Поэтому его лучше пить не каждый день, а только в определенных случаях. А вот его частое употребление грозит расстройствами нервной системы, ослаблением и ухудшением качества всех тканей тела, а это желудочный сок, кровь, мышцы, жир, кости, ногти, волосы, зубы и так далее вплоть до репродуктивных жидкостей – фактически все, из чего состоит наше тело.

Как перестать пить кофе: специалиста рассказала, как легко отказаться от этого напитка
Кофе лучше не пить ежедневно (фото: pexels.com)

Поэтому с кофе Валентина настоятельно рекомендует «слезть». Как? Сначала нужно признать, что зависимость от него развивается не на пустом месте. Большинство людей используют этот напиток как энергетик, потому что без него не могут проснуться, мучаются низким давлением, чувствуют себя слишком вялыми. О чем говорят все эти симптомы? Об ослабленном пищеварении. Получается, человек ходит по замкнутому кругу: вместе того, чтобы лечить и усиливать пищеварение, человек ослабляет его еще сильнее с помощью кофе. Поэтому так важно взять себя в руки и начать заниматься своим пищеварением. И здесь на первом месте стоит грамотно составленное меню. Сбалансированный рацион избавит вас от необходимости пить кофе по утрам, так как вы будете естественным образом чувствовать себя хорошо и бодро, а ваше пищеварение будет работать отлично.

Во время отвыкания можно использовать чай матча, какао или просто крепкий черный чай. Иногда можно употреблять цикорий. Эти напитки мягко бодрят, поддерживая и не давая «раскинуть». В некоторых случаях лучше использовать также лекарственные средства для улучшения работы пщеварения, которые может назначить только специалист.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины кофе
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь