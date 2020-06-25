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Як перестати пити каву: спеціаліста розповіла, як легко відмовитися від цього напою

Lite » Їжа 25.06.2020 - 17:27
Як перестати пити каву: спеціаліста розповіла, як легко відмовитися від цього напою
Ілюстративне фото (pexels.com)

Напій не такий однозначний

Кава – мабуть, один з найпопулярніших ранкових напоїв, який називають також досить неоднозначним. Так, Валентина Ивушкина – фахівець з харчування та детоксу – впевнена: у великих кількостях він може нашкодити організму. За словами фахівця, за своїми властивостями кава дуже схожа на ліки. Вона бадьорить, розріджує кров і тому може допомогти при похміллі, також може полегшити деякі види головного болю... Тому краще пити її не кожен день, а тільки в певних випадках. А ось часте вживання напою загрожує розладами нервової системи, ослабленням і погіршенням якості всіх тканин тіла, а це шлунковий сік, кров, м'язи, жир, кістки, нігті, волосся, зуби і так далі аж до репродуктивних рідин – фактично все, з чого складається наше тіло.

Як перестати пити каву: спеціаліста розповіла, як легко відмовитися від цього напою
Каву краще не пити щодня (фото: pexels.com)

Тому з кавою Валентина настійно рекомендує «злізти». Як? Спочатку потрібно визнати, що залежність від неї розвивається не на порожньому місці. Більшість людей використовують цей напій як енергетик, тому що без нього не можуть прокинутися, мучаться низьким тиском, почувають себе надто млявими. Про що свідчать всі ці симптоми? Про ослаблене травлення. Виходить, людина ходить по замкненому колу: разом того, щоб лікувати і посилювати травлення, людина послаблює його ще сильніше за допомогою кави. Тому так важливо взяти себе в руки і почати займатися своїм травленням. І тут на першому місці стоїть грамотно складене меню. Збалансований раціон позбавить вас від необхідності пити каву вранці, так як ви будете природним чином відчувати себе добре і бадьоро, а ваше травлення буде працювати відмінно.

Під час відвикання можна використовувати чай матчу, какао або просто міцний чорний чай. Іноді можна вживати цикорій. Ці напої м'яко бадьорять, підтримуючи і не даючи «розкинути». І деких випадках краще також використовувати ліки для покращення травлення, які может порадити лише фахівець.

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Автор: Lite

Теги Новини України кофе
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