Как перестать переедать: упражнение для осознанного питания

Одна из самых распространенных причин лишнего веса - переедание, когда мы едим больше, чем нам на самом деле нужно. Как правило, часто происходят переедания, когда мы едим на автомате, не замечая, как уже переели. Популярный диетолог Евгения Меглинская рассказала, как с этим бороться - вам поможет одно из упражнений для повышения осознанности - “изюминка”.

Благодаря ему вы сможете есть более внимательно к себе и своим ощущениям в теле, а в результате - уметь остановиться вовремя.



Выделите себе время, чтобы вас никто не беспокоил. Возьмите одну-единственную изюминку, положите ее на ладонь. Рассмотрите как следует: форму, цвет, извилинки, постарайтесь ощутить ее шероховатость или гладкость, потрогать пальцами.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Потом поднесите к носу и вдохните аромат. Нравится ли вам этот запах? Возможно, он пробудит в вас какие-то воспоминания или ассоциации. Просто отметьте их. Возможно у вас выделилась слюна и вам захотелось съесть изюминку, но не спешите.



Положите изюминку в рот. Подержите на языке. Покатайте во рту, ощущая текстуру (плотность, вязкость, липкость?) и температуру (прохладная, холодная, теплая, нейтральная?)



Затем аккуратно раскусите ее. Ощущайте все новые и новые нотки вкуса (сладкий, кисло-сладкий, терпкий, горький, вяжущий?), консистенцию. Как меняется вкус в процессе пережевывания? Поставьте баллы удоволетворения этой изюминкой, от 0 до 10, где 10 - это божественный опыт, а 0 - совершенно не понравилось.



Проследите за желанием ее проглотить. Чувствуйте процесс глотания.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Такое упражнение можно выполнять с любой едой, особенно с той, которой вы можете переесть. Возможно, в процессе у вас появятся какие-то ассоциации, может кто-то вам сказал что-то нелестное, или всплывут школьные годы, когда вас дразнили. А может быть, какая-то еда будет ассоциироваться с теплом, заботой или праздником!



Позвольте себе прожить эти чувства, побыть с ними. Таким образом вкусность и особая роль этой еды будет снижаться. И тогда вы “подружитесь” с продуктами, которые считали, что можете есть тоннами, а потому - запрещали себе.

"Первый раз рекомендую сделать, когда вы находитесь одна, но когда у вас уже будет этот навык, смело можно есть осознанно в окружении других людей, никто ничего и не заметит, если вы не будете закрывать глаза. Зато вы сможете не срываться и есть до спокойной сытости, не ограничивая себя и не контролируя каждый грамм еды", - подытожила эксперт.

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