Сиртуиновая диета: диетолог рассказала о новомодной схеме питания

Диетолог раскрыла тонкости новомодной "молодой" диеты
Диетология не стоит на месте, и постоянно умы худеющих будоражит появления новых диет и систем питания, призванных помочь эффективно расстаться с лишними кило. Одна из них – сиртуиновая диета. О том, что это такое и как она работает рассказала на странице в Instagram диетолог Ольга Безуглая.
В 2016 году Эйдан Гоггинс и Глен Маттен выпустили книгу под названием "Диета на Сиртфудах". Сиртфудами называют продукты, которые стимулируют продукцию сиртуинов в организме.
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Сиртуины – это регуляторы "молчащей" информации, особый класс белков, которые влияют на проявление генов, ответственных за выделение энергии, молодость и… отменный обмен веществ. У человека есть 7 классов сиртуинов.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
SIRT1 – самый изученный сиртуин. Выделяется в разных регионах мозга, в печени, поджелудочной железе и в белой жировой ткани.
SIRT2 – обнаружен в адипоцитах как белого, так и бурого жира.
SIRT3 и 5 – присутствуют в печени.
SIRT4 – есть в клетках Лангерганса поджелудочной железы, которые синтезируют инсулин.
SIRT6 – выделяются в жировой, мышечной и нервной тканях.
SIRT7 – обнаруживают в жировой ткани и сердце.
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Чем полезны сиртуины? Пока что самый изученный сиртуин – SIRT1. Он активируется при резком ограничении калорий, действует как сенсорный регулятор энергии и помогает клеткам выделять АТФ и никотинамид. Но на этом его эффекты не заканчиваются.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
При накоплении сиртуина:
Несмотря на данные эффекты, сиртуиновая диета пока не доказала свою эффективность. Поскольку диета совсем "юная", нет крупных исследований, сравнивающих действие сиртфудов с другими диетами.
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Обязательное условие активации SIRT1 – резкое ограничение калорийности рациона, поэтому положительный эффект, который отмечают многие пользователи сиртуиновой диеты, может быть связан с общим дефицитом калорий, а не с самими сиртфудами.
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