Сиртуиновая диета: диетолог рассказала о новомодной схеме питания

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог раскрыла тонкости новомодной "молодой" диеты

Диетология не стоит на месте, и постоянно умы худеющих будоражит появления новых диет и систем питания, призванных помочь эффективно расстаться с лишними кило. Одна из них – сиртуиновая диета. О том, что это такое и как она работает рассказала на странице в Instagram диетолог Ольга Безуглая.

В 2016 году Эйдан Гоггинс и Глен Маттен выпустили книгу под названием "Диета на Сиртфудах". Сиртфудами называют продукты, которые стимулируют продукцию сиртуинов в организме.

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Сиртуины – это регуляторы "молчащей" информации, особый класс белков, которые влияют на проявление генов, ответственных за выделение энергии, молодость и… отменный обмен веществ. У человека есть 7 классов сиртуинов.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

SIRT1 – самый изученный сиртуин. Выделяется в разных регионах мозга, в печени, поджелудочной железе и в белой жировой ткани.

SIRT2 – обнаружен в адипоцитах как белого, так и бурого жира.

SIRT3 и 5 – присутствуют в печени.

SIRT4 – есть в клетках Лангерганса поджелудочной железы, которые синтезируют инсулин.

SIRT6 – выделяются в жировой, мышечной и нервной тканях.

SIRT7 – обнаруживают в жировой ткани и сердце.

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Чем полезны сиртуины? Пока что самый изученный сиртуин – SIRT1. Он активируется при резком ограничении калорий, действует как сенсорный регулятор энергии и помогает клеткам выделять АТФ и никотинамид. Но на этом его эффекты не заканчиваются.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

При накоплении сиртуина:

Белый жир превращается в бурый. Это превращение помогает быстрее избавиться от килограммов, поскольку бурый жир легче сжигается, когда нам нужна энергия.

Снижается выработка адипокина – вещества, которое усиливает чувство голода и "настраивает" организм на "жиронакопление".

Повышается чувствительность клеток к инсулину. SIRT1 помогает контролировать углеводный и жировой обмен в печени.

Сохраняется мышечная ткань при ограничении калорий (сиртуины даже увеличивают мышечную массу).

Несмотря на данные эффекты, сиртуиновая диета пока не доказала свою эффективность. Поскольку диета совсем "юная", нет крупных исследований, сравнивающих действие сиртфудов с другими диетами.

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Обязательное условие активации SIRT1 – резкое ограничение калорийности рациона, поэтому положительный эффект, который отмечают многие пользователи сиртуиновой диеты, может быть связан с общим дефицитом калорий, а не с самими сиртфудами.

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