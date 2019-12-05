Чем опасно переедание: эксперт рассказала, как распознать расстройство пищевого поведения

Переедание и пищевые срывы не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Одно дело, если человек может взять себя в руки после единоразовой акции обжорства и совсем другое, когда это становиться постоянной нормой, с которой сложно справиться самому. Нутрициолог Наталья Кошкина рассказала в Instagram, как отличить переедание от расстройства пищевого поведения, и почему это вовсе не безобидный срыв.

Чем отличается простое переедание от компульсивного (одна из форм расстройства пищевого поведения (РПП))? Иногда люди, имеющие привычку переедать в силу разных причин, ошибочно считают, что у них РПП. В то время как другие, в действительности страдающие расстройством, надеются, что на лучшее и тянут время, не обращаясь за помощью.

Вот некоторые черты, которые отличают эти 2 формы переедания:



Вид пищи

Человек, не страдающий РПП, может много съесть любой пищи, будь то овощи, мясо или гречка. При компульсивном переедании такие эпизоды связаны исключительно с жирной углеводистой пищей.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эмоциональный фон

При обычном переедании вы можете почувствовать эмоциональный дискомфорт - не более 30 минут. У людей, страдающих РПП, эпизоды переедания вызывают целую бурю негативных эмоций (стыд, вину, отвращение, смущение и пр.), которые не отпускают их долгое время.



Контроль над ситуацией

Обычное переедание можно остановить усилием воли. Компульсивные едоки, наоборот, ощущают потерю контроля и невозможность остановиться – они могут есть до болевых ощущений.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Степень нарушенности

В отличие от обычных любителей поесть РПП всегда связаны с некоторыми нарушениями физиологических, психологических и социальных функций.

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