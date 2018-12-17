Новорічне меню: п'ять простих страв на свято

Фото: РБК-Україна

Пора назавжди забути про Олів'є та Рибу під шубою, новорічний стіл може бути різноманітним і не вимагати багато часу для його приготування

Що приготувати на новорічну вечерю і як на це витратити мінімум часу у своєму блозі Instagram розповів шеф-кухар Євген Клопотенко. Він створив просте та вишукане меню для всіх господинь, які не хочуть перед святами довго стояти біля плити.

"Я для вас вже все придумав. Так, щоб вам було смачно до мурашок, а над плитою не довелося стояти кілька доби без перерви на сон", - підписав Євген свій пост.

Його меню не б'є по кишені, легко у виконанні і точно буде з'їдено до останньої крихти:

1. Почнемо з закуски. Запечені печериці з фетою і часником. Це приголомшливо. Щільні печериці, фета ніжна і гострий часник.

Фото: Печериці під сиром (instagram.com/knigareceptovv)

2. Тарталетки з пісочного тіста з козячим сиром і виноградом. Це твір мистецтва. Тісто, яке тане в роті. Суміш сиру з козячим сиром - щоб смак був простим, але з різким відтінком. І трохи винограду, який дасть про себе знати в самому кінці і додасть легкої солодощі.

Фото: Тарталетки з сиром (instagram.com/dasha_6840)

3. З салатом пропоную зовсім не морочитися, але зробити його таким, щоб відчути себе максимально щасливим. Взяти буряк, обсмажити її. Потім змішати з мандаринами, оливковою олією і спеціями.

Фото: Салат з буряка (instagram.com/moysupru)

4. На свята зазвичай беруть цілу курку, обмазують олією зі спеціями і запікають. Прикольно, але нудно. Тому я пропоную взяти курячу грудку, покрити її лимонно-імбирною глазур'ю і запекти до золотавої скоринки.

Фото: Куряча грудка (instagram.com/schefpro)

5. Десерт ми теж приготуємо так, щоб не витратити багато часу, але отримати максимум смаку. Ми візьмемо печиво савоярді і наситимо його ніжним розмариново-апельсиновим кремом. Все. Вийшов чізкейк в склянці.

Фото: Чізкейк в склянці (instagram.com/chai_pechenie)

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