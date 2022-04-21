Нежная пасха с пряностями: простой рецепт от знаменитого телеповара

Ингредиенты для опары

молоко - 100 мл

мука - 120 г

дрожжи прессованные - 20 г

Ингредиенты для теста

сахар - 70 г

соль - 5 г

яйца - 150 г (примерно три штуки, не мелких)

мука - 350 г

пряная смесь - 2 г (можно любые специи по вкусу: корица, гвоздика, анис, кардамон, можно взять смесь для глинтвейна).

цукаты апельсинов - 50 г

изюм - 90 г (цукаты и изюм можно заменить теми сухофруктами, которые у вас есть)

масло или маргарин - 50 г

Приготовление кулича

Для начала нужно приготовить опару. Для этого смешиваем молоко, муку и дрожжи. Оставляем на два часа.

Замешиваем тугое тесто. Используем опару и другие ингредиенты, кроме масла и цукатов с изюмом.

Когда тесто станет однородным, добавляем масло. Замешиваем до эластичности.

Последними добавляем цукаты и сухофрукты.

Оставляем тесто на час. Потом делаем обминку и еще оставляем еще на час - подходить.

Разделяем тесто на части, кладем в бумажные формы. Даем подойти. Пасочки вырастут вдвое.

Выпекаем при 180 градусах до готовности. Готовность проверяем шпажкой - если тесто не будет к ней прилипать, можно извлекать пасочку.