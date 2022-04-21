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Нежная пасха с пряностями: простой рецепт от знаменитого телеповара

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 19:02
Нежная пасха с пряностями: простой рецепт от знаменитого телеповара Шеф-повар дал вкусный рецепт пасхи (коллаж: Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

24 апреля в Украине будут праздновать Пасху. Невозможно представить его без нежной паски. Даже во время войны украинцы будут выпекать эту нежную сдобу.

Рецептов пасочек множество. Однако в нынешних условиях не в каждом магазине можно найти продукты для приготовления пышной сдобы.

Предлагаем вам испечь ароматный кулич с пряностями из минимума ингредиентов, которые легко отыскать в магазине и даже на собственной кухне, по рецепту эксперта реалити Нового канала "На ножах" и "Адской кухни" Алекса Якутова.

Ингредиенты для опары

  • молоко - 100 мл
  • мука - 120 г
  • дрожжи прессованные - 20 г

Ингредиенты для теста

  • сахар - 70 г
  • соль - 5 г
  • яйца - 150 г (примерно три штуки, не мелких)
  • мука - 350 г
  • пряная смесь - 2 г (можно любые специи по вкусу: корица, гвоздика, анис, кардамон, можно взять смесь для глинтвейна).
  • цукаты апельсинов - 50 г
  • изюм - 90 г (цукаты и изюм можно заменить теми сухофруктами, которые у вас есть)
  • масло или маргарин - 50 г

Приготовление кулича

Для начала нужно приготовить опару. Для этого смешиваем молоко, муку и дрожжи. Оставляем на два часа.

Замешиваем тугое тесто. Используем опару и другие ингредиенты, кроме масла и цукатов с изюмом.

Когда тесто станет однородным, добавляем масло. Замешиваем до эластичности.

Последними добавляем цукаты и сухофрукты.

Оставляем тесто на час. Потом делаем обминку и еще оставляем еще на час - подходить.

Разделяем тесто на части, кладем в бумажные формы. Даем подойти. Пасочки вырастут вдвое.

Выпекаем при 180 градусах до готовности. Готовность проверяем шпажкой - если тесто не будет к ней прилипать, можно извлекать пасочку.

Держите также рецепт еще одной вкусной паски называется "Чистые руки".

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Ранее мы писали, как сделать самую простую глазурь для паски.

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Пасха
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