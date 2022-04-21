Нежная пасха с пряностями: простой рецепт от знаменитого телеповара

24 апреля в Украине будут праздновать Пасху. Невозможно представить его без нежной паски. Даже во время войны украинцы будут выпекать эту нежную сдобу. Рецептов пасочек множество. Однако в нынешних условиях не в каждом магазине можно найти продукты для приготовления пышной сдобы.

Предлагаем вам испечь ароматный кулич с пряностями из минимума ингредиентов, которые легко отыскать в магазине и даже на собственной кухне, по рецепту эксперта реалити Нового канала "На ножах" и "Адской кухни" Алекса Якутова.