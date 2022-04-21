Нежная пасха с пряностями: простой рецепт от знаменитого телеповара
24 апреля в Украине будут праздновать Пасху. Невозможно представить его без нежной паски. Даже во время войны украинцы будут выпекать эту нежную сдобу.
Рецептов пасочек множество. Однако в нынешних условиях не в каждом магазине можно найти продукты для приготовления пышной сдобы.
Предлагаем вам испечь ароматный кулич с пряностями из минимума ингредиентов, которые легко отыскать в магазине и даже на собственной кухне, по рецепту эксперта реалити Нового канала "На ножах" и "Адской кухни" Алекса Якутова.
Ингредиенты для опары
- молоко - 100 мл
- мука - 120 г
- дрожжи прессованные - 20 г
Ингредиенты для теста
- сахар - 70 г
- соль - 5 г
- яйца - 150 г (примерно три штуки, не мелких)
- мука - 350 г
- пряная смесь - 2 г (можно любые специи по вкусу: корица, гвоздика, анис, кардамон, можно взять смесь для глинтвейна).
- цукаты апельсинов - 50 г
- изюм - 90 г (цукаты и изюм можно заменить теми сухофруктами, которые у вас есть)
- масло или маргарин - 50 г
Приготовление кулича
Для начала нужно приготовить опару. Для этого смешиваем молоко, муку и дрожжи. Оставляем на два часа.
Замешиваем тугое тесто. Используем опару и другие ингредиенты, кроме масла и цукатов с изюмом.
Когда тесто станет однородным, добавляем масло. Замешиваем до эластичности.
Последними добавляем цукаты и сухофрукты.
Оставляем тесто на час. Потом делаем обминку и еще оставляем еще на час - подходить.
Разделяем тесто на части, кладем в бумажные формы. Даем подойти. Пасочки вырастут вдвое.
Выпекаем при 180 градусах до готовности. Готовность проверяем шпажкой - если тесто не будет к ней прилипать, можно извлекать пасочку.
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