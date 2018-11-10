"Не даст замерзнуть": врач рассказала, как правильно питаться в холода

Иллюстративное фото: еда (unsplash.com/Ali Inay)

Питание важно в любое время года, но зимой особенно, поскольку пища дает дополнительную энергию для обогрева тела

Существует давно известное правило продуктивного дня и здорового питания: завтрак должен быть с повышенным количеством углеводов, особенно это важно в осеннее-зимний период, поскольку такой завтрак обеспечивает организм энергией для лучшего обогрева, а еще поддержания бодрости и пополнения запасов микроэлементов и витаминов, рекомендуется есть сладкие фрукты и пару кусочков черного шоколада в течение дня между основными приемами пищи. Об этом сообщает портал "ГолосUA" со ссылкой на слова врача Виктории Савицкой.

"В морозы лучшим завтраком являются нежирные каши – к примеру, гречка или овсянка, либо же мюсли или рис – вот самая здоровая пища в утреннее время, которая подпитает энергией и не даст замерзнуть на морозе. А каши на молоке улучшают пищеварение", - рассказала медик.

Также она отметила, что если вы предпочитаете что-то сладкое, то в овсянку можно добавить порезанные фрукты или ягоды, либо добавить в кашу пару ложек меда или варенья из перетертых ягод.

Для полдника или второго завтрака подойдут яблоко, виноград, банан или хурма. В них содержится огромное количество веществ, способствующих выработке гормонов счастья, которого всем так не хватает в холодное время года. А еще это прекрасная витаминная подпитка, отличный способ "убить" чувство голода и в то же время не переесть за обедом либо ужином.

По словам эксперта, обед в зимнее время непременно должен быть непременно горячим. Иначе организму сложно будет согреваться на улице. Теплая трапеза ускорит метаболизм и улучшит циркуляцию крови.

"Ну, а чтобы поднять себе настроение, обязательно ешьте периодически по пару кусочков черного шоколада - он менее калориен, чем белый или молочный, зато прекрасно воздействует на нервную систему", - рекомендует специалист.

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Видео: РБК-Украина