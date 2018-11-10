"Не дасть замерзнути": лікар розповіла, як правильно харчуватися в холоди

Ілюстративне фото: їжа (unsplash.com/Ali Inay)

Харчування важливо в будь-який час року, але особливо взимку, оскільки їжа дає додаткову енергію для обігріву тіла

Існує давно відоме правило продуктивного дня і здорового харчування: сніданок має бути з підвищеною кількістю вуглеводів, особливо це важливо в осінньо-зимовий період, оскільки такий cнiданок забезпечує організм енергією для кращого обігріву, а ще підтримання бадьорості і поповнення запасів мікроелементів і вітамінів, рекомендується їсти солодкі фрукти і пару шматочків чорного шоколаду протягом дня між основними прийомами їжі Про це повідомляє портал "ГолосUA" з посиланням на слова лікаря Вікторії Савицької.

"У морози кращим сніданком є нежирні каші – наприклад, гречка або вівсянка, або ж мюслі або рис – ось сама здорова їжа в ранковий час, яка підживить енергією і не дасть замерзнути на морозі. А каші на молоці покращують травлення", - розповіла медик.

Також вона зазначила, що якщо ви віддаєте перевагу щось солодке, то в вівсянку можна додати порізані фрукти або ягоди, або додати в кашу пару ложок меду або варення з перетертих ягід.

Для полуденка або другого сніданку підійдуть яблуко, виноград, банан або хурма. У них міститься величезна кількість речовин, що сприяють виробленню гормонів щастя, якого так не вистачає в холодну пору року. А ще це чудове вітамінне підживлення, відмінний спосіб "вбити" почуття голоду і в той же час не переїсти за обідом або вечерею.

За словами експерта, обід в зимовий час неодмінно повинен бути неодмінно гарячим. Інакше організму складно буде зігріватися на вулиці. Тепла трапеза прискорить метаболізм і поліпшить циркуляцію крові.

"Ну, а щоб підняти собі настрій, обов'язково їжте періодично по кілька шматочків чорного шоколаду - він менш калорійний, ніж білий або молочний, зате прекрасно впливає на нервову систему", - рекомендує спеціаліст.

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Відео: РБК-Україна