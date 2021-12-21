ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названы лучшие продукты-пробиотики. Они - настоящие помощники для пищеварения

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 20:07
Названы лучшие продукты-пробиотики. Они - настоящие помощники для пищеварения Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Хорошая работа пищеварительного тракта – это и здоровье, и стройность. Как улучшить пищеварение? В этом могут помочь простые продукты, которые должны быть в холодильнике всегда.

Диетолог Анна Гоголева в своем Instagram рассказала, что усилить защитные свойства организма, ускорить метаболизм, а заодно и постройнеть помогают пробиотики – полезные микроорганизмы!

Названы лучшие продукты-пробиотики. Они - настоящие помощники для пищеварения

Суп мисо (фото: pexels.com)

Основная задача таких микроорганизмов – улучшить пищеварение и микрофлору кишечника. Это настоящие помощники для пищеварения, которые нужны нам всем и лучше всего каждый день!

Сегодня многие компании предлагают свои пробиотики, но на мой взгляд, природные гораздо лучше! Все пробиотики мы можем получить из продуктов питания, просто грамотно сбалансировав свой рацион.

Прием продуктов-пробиотиков:

  • Улучшит микрофлору кишечника,
  • Избавит от вздутия и проблем с ЖКТ,
  • Улучшит иммунную защиту организма,
  • Улучшит состояние кожи.
  • Поможет повысить усвояемость витаминов и минералов из продуктов питания.
  • Вводить продукты-пробиотики лучше по 1-2 в неделю.

Какие продукты-пробиотики существуют

  1. Натуральный йогурт. Выбирайте йогурты из растительного молока.
  2. Бобовые, особенно – нут и чечевица. Их можно проращивать для получения большего количества полезных бактерий.
  3. Квашеная капуста и ким-чи.
  4. Мисо-суп.
  5. Овощные салаты и цельнозерновые продукты. Регулярно дополняйте свой салат семенами.
  6. Тофу, темпе.
  7. Иван-чай ферментированный.
  8. Домашний квас.

Раньше врач рассказала, что может вызвать застой желчи, стоит избегать.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Новый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогноз
Новый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогноз