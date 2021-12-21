Названі кращі продукти-пробіотики. Вони - справжні помічники для травлення
Хороша робота травного тракту – це і здоров'я, і стрункість. Як поліпшити травлення? У цьому можуть допомогти прості продукти, які повинні бути в холодильнику завжди.
Дієтолог Анна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що посилити захисні властивості організму, прискорити метаболізм, а заодно і пострункішати допомагають пробіотики – корисні мікроорганізми!
Суп місо (фото: pexels.com)
Основне завдання таких мікроорганізмів – поліпшити травлення і мікрофлору кишечника. Це справжні помічники для травлення, які потрібні нам всім і найкраще кожен день!
Сьогодні багато компаній пропонують свої пробіотики, але на мій погляд, природні набагато краще. Всі пробіотики ми можемо отримати з продуктів харчування, просто грамотно збалансувавши свій раціон.
Прийом продуктів-пробіотиків:
- Поліпшить мікрофлору кишечника,
- Позбавить від здуття і проблем зі шлунково-кишковим трактом,
- Поліпшить імунний захист організму,
- Поліпшить стан шкіри.
- Допоможе підвищити засвоюваність вітамінів і мінералів з продуктів харчування.
- Вводити продукти-пробіотики краще по 1-2 в тиждень.
Які продукти-пробіотики існують
- Натуральний йогурт. Вибирайте йогурти з рослинного молока.
- Бобові, особливо – нут і сочевиця. Їх можна пророщувати для отримання більшої кількості корисних бактерій.
- Квашена капуста і кім-чи.
- Місо-суп.
- Овочеві салати і цільнозернові продукти. Регулярно доповнюйте свій салат насінням.
- Тофу, темпе.
- Іван-чай ферментований.
- Домашній квас.
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