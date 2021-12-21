Названі кращі продукти-пробіотики. Вони - справжні помічники для травлення

Хороша робота травного тракту – це і здоров'я, і стрункість. Як поліпшити травлення? У цьому можуть допомогти прості продукти, які повинні бути в холодильнику завжди.

Дієтолог Анна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що посилити захисні властивості організму, прискорити метаболізм, а заодно і пострункішати допомагають пробіотики – корисні мікроорганізми!

Суп місо (фото: pexels.com)

Основне завдання таких мікроорганізмів – поліпшити травлення і мікрофлору кишечника. Це справжні помічники для травлення, які потрібні нам всім і найкраще кожен день!

Сьогодні багато компаній пропонують свої пробіотики, але на мій погляд, природні набагато краще. Всі пробіотики ми можемо отримати з продуктів харчування, просто грамотно збалансувавши свій раціон.

Прийом продуктів-пробіотиків:

Поліпшить мікрофлору кишечника,

Позбавить від здуття і проблем зі шлунково-кишковим трактом,

Поліпшить імунний захист організму,

Поліпшить стан шкіри.

Допоможе підвищити засвоюваність вітамінів і мінералів з продуктів харчування.

Вводити продукти-пробіотики краще по 1-2 в тиждень.

Які продукти-пробіотики існують