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Названі кращі продукти-пробіотики. Вони - справжні помічники для травлення

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Вівторок 21 грудня 2021 20:07
Названі кращі продукти-пробіотики. Вони - справжні помічники для травлення Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хороша робота травного тракту – це і здоров'я, і стрункість. Як поліпшити травлення? У цьому можуть допомогти прості продукти, які повинні бути в холодильнику завжди.

Дієтолог Анна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що посилити захисні властивості організму, прискорити метаболізм, а заодно і пострункішати допомагають пробіотики – корисні мікроорганізми!

Названі кращі продукти-пробіотики. Вони - справжні помічники для травлення

Суп місо (фото: pexels.com)

Основне завдання таких мікроорганізмів – поліпшити травлення і мікрофлору кишечника. Це справжні помічники для травлення, які потрібні нам всім і найкраще кожен день!

Сьогодні багато компаній пропонують свої пробіотики, але на мій погляд, природні набагато краще. Всі пробіотики ми можемо отримати з продуктів харчування, просто грамотно збалансувавши свій раціон.

Прийом продуктів-пробіотиків:

  • Поліпшить мікрофлору кишечника,
  • Позбавить від здуття і проблем зі шлунково-кишковим трактом,
  • Поліпшить імунний захист організму,
  • Поліпшить стан шкіри.
  • Допоможе підвищити засвоюваність вітамінів і мінералів з продуктів харчування.
  • Вводити продукти-пробіотики краще по 1-2 в тиждень.

Які продукти-пробіотики існують

  1. Натуральний йогурт. Вибирайте йогурти з рослинного молока.
  2. Бобові, особливо – нут і сочевиця. Їх можна пророщувати для отримання більшої кількості корисних бактерій.
  3. Квашена капуста і кім-чи.
  4. Місо-суп.
  5. Овочеві салати і цільнозернові продукти. Регулярно доповнюйте свій салат насінням.
  6. Тофу, темпе.
  7. Іван-чай ферментований.
  8. Домашній квас.

Раніше лікар розповіла, що може викликати застій жовчі, варто уникати.

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