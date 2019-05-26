С чем можно есть ягоды: диетолог поделилась правилами сочетаемости продуктов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, с чем лучше всего употреблять различные ягоды

Быстрыми темпами наступает пора первых фруктов и ягод, а в летний сезон можно будет ими наслаждать вдоволь, пополняя запасы организма витаминами. Но с чем можно употреблять эти продукты без вреда для здоровья и фигуры, чтобы извлечь максимум пользы? О том, как сочетать ягоды в меню рассказала в Instagram диетолог Наталья Макиенко.

Эксперт пояснила, что сочетаемость фруктов и ягод отличается, и эта разница заключается не только в более грубой оболочке и наличии семян, количеству воды, содержании органических кислот, крахмала в составе, но и во времени усвоения (большинство ягод – 15-20 минут, большинство фруктов – 40 минут).

Особенности популярных ягод:

кислые ягоды не подходят под общее правила и их сочетаем как фрукты (клюква, брусника, например);

арбуз тоже относится к ягодам;

дыня и виноград не сочетаются ни с чем.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

С чем же сочетать ягоды?

фрукты, ягоды и сухофрукты;

каши/крупы;

бобовые;

хлеб/мучные изделия (блины/оладьи в том числе);

все молочные продукты (да, йогурт и сыр с ягодами можно);

овощи с низким содержанием крахмала;

зелень (например, салат с рукколой, клубникой и моцареллой);

авокадо и любые растительные жиры;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

орехи/семена/семечки - если нет гастрита и заболеваний ЖКТ. Ягоды уже содержат семена и часто микс с другими семенами вызывает дискомфорт в таких случаях.

растительное молоко;

подсластители мед/сиропы/кокосовый сахар – в умеренном количестве, 1 ст.л.

Со всеми остальными продуктами, которых нет в списке выше – ягоды не сочетаются.

Ранее диетолог Елена Кален озвучила топ-5 правил здорового питания для красоты и стройности.

К слову, диетолог Екатерина Романова опубликовала топ советов, которые призваны помочь урезать порции пищи и легко перейти на здоровое питание без чувства голода.