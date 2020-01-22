Моя фишка: Лилия Ребрик рассказала о любимом завтраке семьи

Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и актриса Лилия Ребрик рассказала, какие завтраки чаще всего готовит для своей семьи и какой утренний ритуал проводит с супругом, когда они не спешат на работу.

Казалось бы, в графике Лилии Ребрик нет места для приготовления завтраков, ведь в эфирную неделю ей приходится вставать около 4 утра. Тем не менее, ведущая канала «Украина» обожает баловать свою семью вкусненькими завтраками. По словам телезвезды, ее фишка – это всевозможные блины и сырники.

«Я очень быстро это делаю, да и дети их любят. Диана так вообще «блинная натура». Меня как-то пугали, что дети не любят творог, но мы с ней делали сырники вместе, когда ей было только годика 2-3. Она лепила со мной эти шарики, мы делали зайчиков, жарили на маленьком огне... Детей этот процесс очень увлекает, они с удовольствием потом едят. Подруги очень любят приезжать ко мне на утренний кофе, потому что мои оладьи растут – такие пышные, красивые и очень вкусные. К тому же, это всегда по-домашнему. Открыть какое-то варенье или мед вкусненький и засесть за разговоры», – рассказала Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с дочками и мужем (фото: из личного архива ведущей)

А вот за ароматный кофе в «дикой семейке» отвечает папа. Лилия признается, что они с супругом любят поболтать за чашечкой свежезаваренного бодрящего напитка.

«Если говорить о завтраке без детей, например, когда эфирная неделя и я прихожу домой, мы с мужем любим просто сварить кофе и поболтать. Для нас это тоже какой-то ритуал – чашечка кофе. Причем я Полину уже научила: она будит нас с утра, когда я никуда не спешу, дает таким образом понять, что пора кофе пить. А на вопрос: «Кто маме кофе сделает?», отвечает: «Па-па!» Для Андрея это особенное счастье, нас же трое – целая мафия, девичье царство, поэтому девочки знают, что кофе у нас готовит папа, и даже озвучивают это вслух», – призналась ведущая «Ранку з Україною».

Напомним, ранее Лилия Ребрик сразила романтикой с мужем на Мальдивах. "Андрей Дикий, с тобой хоть на край света", - подписала снимок телеведущая.