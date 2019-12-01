Меню для идеальной кожи: заменяем вредные продукты на полезные и вкусные

Красивая и сияющая изнутри кожа – мечта представительниц прекрасного пола со всего мира. Не секрет, что цветущий внешний вид напрямую связан с питанием. Список продуктов-врагов здоровой кожи кому-то кажеться слишком строгим, а исключить некоторые из них многим не под силу, но зачем идти на красйности, если "запрещенку" можно заменить на не менее вкусный, но более полезный вариант? Диетолог Наталья Макиенко представила настранице в Instagram свой список полезных блюд-заменителей, которые помогут без стресса для организма перейти на меню для красивой кожи.

Что есть для красивой кожи? Все нельзя, все исключили, а чем питаться и как себя радовать? Если невозможно просто исключить что-то - замените.

На что заменить:

Коровье молоко. Здесь все просто: на растительное. Можно найти хорошее кокосовое, овсяное, ореховое в магазине или за 5 минут сделать дома из любого ореха, семян, семечек или крупы. Например, замачиваете орехи на ночь и утром пюрируете блендером с водой, специями, медом и т.д.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофе. Здесь важный момент - исключать совсем не нужно, а только сократить. "Кофеманам" допустимо оставить 1 чашку в день, если ранее было 2 и более.

Желтые сыры (российский, маасдам, например), плавленные сыры и сырки. Заменяйте на белые сыры (моцарелла, рикотта, буратта, козьи сыры) или творог не менее 5% жирности.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жареная в масле пища. Заменяем на запеченную, жареную "на воде", приготовленную на пару, на гриле, тушеную, отварную и т.д.

Красное мясо и субпродукты (печень и т.д.). Заменяем на индейку, яйца, рыбу, морепродукты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Изделия из муки высшего сорта. Заменяем на муку из полбы, рисовую муку, гречневую и т.д.

Рафинированный белый сахар и продукты его содержащие. Лучше всего заменить на кокосовый сахар и кленовый сироп, по возможности.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Белый круглозерный рис. Заменяем на коричневый (бурый), красный или, в крайнем случае, белый длиннозерный.

Напомним, что диетолог Алла Манайкиа рассказала, стоит ли исключать завтрак перед утренней тренировкой.