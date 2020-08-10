Легко и просто: действенные лайфхаки по подсчету калорий

Иллюстративное фото (pexels.com)

Для похудения важно знать, сколько вы едите - в этом поможет подсчет калорий

На похудении нужно знать, СКОЛЬКО вы едите. Это важно, чтобы понять для себя на будущее, сколько энергии нужно вашему организму. А вот в дальнейшем уже, зная свою норму, подсчет вам не понадобится. АнтиПП нутрициолог и тренер Катерина поделилась лайфхаками по подсчету калорий, которые позволят делать это легко и просто.

⠀

1. Готовьте только самые ПРОСТЫЕ блюда, чтобы не заморачиваться с подсчетом.

⠀

Зачем сразу считать борщ или плов? Это сложные блюда, начните с простого. Гораздо проще, например, взять кусок курицы, запечь с любимыми специями в духовке и отдельно сварить картошку для гарнира.

⠀

Потом уже, когда будет опыт подсчета калорий, приготовите и более сложные блюда.

⠀

2. Обязательно купите антипригарку и кухонные весы.

⠀

ОЧЕНЬ нужные вещицы. Тут еще не помешала бы и мерная ложка-весы, на Алишке таких много.



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. В кафе также берите простые блюда, которые легко посчитать.

⠀

Чем меньше ингредиентов, тем проще. Некоторые заведения пишут состав и калорийность блюд в меню, а также вес порции.

⠀

Если нет-спросите у официанта, не стесняйся. И не берите соус или заправку к салатам, именно в них больше всего калорий.

⠀

4. Будьте аккуратны с напитками, жидкие калории очень незаметны - компоты, кисели, сладкая газировка. Лучше заменить их на простую воду, лучше без газа.

⠀

5. Если любите сладкий чай или кофе, то лучше использовать подсластители вместо сахара, мёда или сиропа. Например сукралозу, эритрит или стевию.



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Считайте отдельно добавки к кофе в виде сливок и молока.

⠀

И ЧТО, ТЕПЕРЬ ВСЕГДА СЧИТАТЬ КАЛОРИИ?

⠀

Вовсе нет....Однако если твоя цель не просто похудеть, а похудеть КАЧЕСТВЕННО, т.е чтобы не быть просто тощей, важно соблюдать баланс БЖУ.

⠀

А если ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО, с красивой жопкой, животиком и рельефом, то нужен спорт.

⠀

Естественно, если вы до этого не следили за питанием вообще, а потом вдруг решили похудеть, исключив жирное, мучное и сладкое, конечно, вы похудеете.. Но ненадолго. На самом деле, ничего сложного в подсчете калорий нет. Сложно только на первый взгляд. Достаточно один раз сесть и разобраться. Разобраться, а не поглядеть 5 минут и бросить.

Ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала правду о необходимости включения первых блюд в меню.