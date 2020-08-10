Легко і просто: дієві лайфхаки по підрахунку калорій

Ілюстративне фото (pexels.com)

Для схуднення важливо знати, скільки ви їсте - в цьому допоможе підрахунок калорій

На схудненні потрібно знати, СКІЛЬКИ ви їсте. Це важливо, щоб зрозуміти для себе на майбутнє, скільки енергії потрібно вашому організму. А ось надалі вже, знаючи свою норму, підрахунок вам не знадобиться. АнтиПП нутриціолог і тренер Катерина поділилася лайфхаками по підрахунку калорій, які дозволять робити це легко і просто.

⠀

1. Готуйте тільки НАЙПРОСТІШІ страви, щоб не морочитися з підрахунком.

⠀

Навіщо відразу рахувати борщ або плов? Це складні страви, почніть з простого. Набагато простіше, наприклад, взяти шматок курки, запекти з улюбленими спеціями в духовці і окремо зварити картоплю для гарніру.

⠀

Потім вже, коли буде досвід підрахунку калорій, приготуєте і більш складні страви.

⠀

2. Обов'язково купіть антипригарку і кухонні ваги.

⠀

ДУЖЕ потрібні речі. Тут ще не завадила б і мірна ложка-ваги, на Алишке таких багато.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. У кафе також беріть прості страви, які легко порахувати.

⠀

Чим менше інгредієнтів, тим простіше. Деякі заклади пишуть склад і калорійність страв, а також вага порції.

⠀

Якщо ні-запитайте у офіціанта, не соромся. І не беріть соус або заправку до салатів, саме в них найбільше калорій.

⠀

4. Будьте обережні з напоями, рідкі калорії дуже непомітні - компоти, киселі, солодка газована вода. Краще замінити їх на просту воду, краще без газу.

⠀

5. Якщо любите солодкий чай або каву, то краще використовувати підсолоджувачі замість цукру, меду або сиропу. Наприклад сукралозу, еритрит або стевію.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Рахуйте окремо добавки до кави у вигляді вершків і молока.

⠀

І ЩО, ТЕПЕР ЗАВЖДИ РАХУВАТИ КАЛОРІЇ?

⠀

Зовсім ні....Однак якщо твоя мета-не просто схуднути, а схуднути ЯКІСНО, тобто щоб не бути просто худою, важливо дотримуватися баланс БЖУ.

⠀

А якщо ДУЖЕ ЯКІСНО, з красивою жопкою, животиком і рельєфом, то потрібен спорт.

⠀

Природно, якщо ви до цього не стежили за харчуванням взагалі, а потім раптом вирішили схуднути, виключивши жирне, борошняне і солодке, звичайно, ви схуднете.. Але ненадовго. Насправді, нічого складного в підрахунку калорій немає. Складно лише на перший погляд. Достатньо один раз сісти і розібратися. Розібратися, а не подивитися 5 хвилин і кинути.

Раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповіла правду про необхідність включення перших страв у меню.