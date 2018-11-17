Вкрай небезпечні: названо продукти, які не можна їсти і купувати

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Деякі з цих продуктів можуть викликати розвиток смертельних хвороб

У сучасному світі магазини пропонують покупцям величезна кількість різноманітних продуктів на будь-який смак і гаманець. Однак є товари, які можна купувати і тим більше вживати в їжу. Про це пише "lifter".

1) Оселедець в пластиковій упаковці.

Малосольний оселедець повинен зберігатися виключно в рослинному маслі. В інших випадках в неї додають уротропін - небезпечну добавку, яку давно заборонили в більшості цивілізованих країн. Він утворюється при взаємодії аміаку з формальдегідом.

2) Слабосолона ікра.

Для того, щоб ікра добре зберігалася, її потрібно заморозити, або ретельно засолити. В слабосоленої ікрі міститься уротропін, а ще лимонна кислота або щось інше. В результаті все одно виходить формальдегід.

3) Масло жирністю не менше 82,5%.

Тільки таке масло може бути справжнім. Воно виробляється з натуральних вершків. Інше відноситься до шкідливих транс-жирів, які пропонують під виглядом коров'ячого масла. Також до шкідливих продуктів з небезпечними транс-жирами відносяться: маргарин, мікс вершкового і рослинного масла, рафінована рослинна олія, майонез і кетчуп, картопля-фрі, який готують на гідрогенізованих жирах, кондитерські вироби: торти, тістечка, печиво, крекери і т. д., чіпси та попкорн, заморожені напівфабрикати.

4) Так звані, інженерні продукти (ті, яких в природі не існує).

У крабових паличках м'яса краба або майже не буває, або відсутня повністю. Продукт, відомий як "крабові палички" правильніше було б назвати "Крабова есенція, змішана з соєю".

Арахіс. Для збереження корисних властивостей цього горіха додають гени токсичного квітки петунії. А ще його обробляють хімічними засобами, які сприяють розвитку алергії.

Імпортна картопля. В даний час виведено понад 1000 сортів такої картоплі. Лідери у вирощуванні – США, Канада, Аргентина, Бразилія і Китай.

Консервований зелений горошок і кукурудза.

Солодкі кукурудзяні палички і пластівці. У технології їх виготовлення повинен застосовуватися цукор, однак при високих температурах він починає горіти, тому замість нього використовують цукрозамінники, а саме - цикломат.

Каші з барвниками і додаванням ароматизаторів. Повірте,якщо ваша вівсяна каша смачно пахне фруктами і має присмак груші, полуниці, банана і т. д., то нічого натурального і корисного в ній немає.

Льодяники. Речовини, які в них додають – дуже їдкі. Знищується навіть пластик. Уявіть, що відбувається з вашим шлунком.

Джеми. Мармелад. Через потужні антиокислювачів ці продукти сьогодні - просто чудеса хімічної промисловості.

Перець поза свого сезону – повністю генно-модифікований продукт.

Кекси в упаковках. Рулети. Містять величезну кількість консервантів і будуть залишатися свіжими навіть після закінчення терміну придатності.

Шоколадні цукерки та батончики. Мало того, що в них багато калорій, так ще міститься велика кількість хімічних речовин, барвників і ароматизаторів.

Імпортний чай, ароматизований чай. У них багато кислоти, яка шкодить організму. Краще пити традиційний натуральний чай.

5) Фермерська риба.

Як правило, таку рибу годують антибіотиками, пестицидами та іншими канцерогенними хімікатами.

6) Солодкі газовані напої.

Це, мабуть, один з найголовніших винуватців онкологічних захворювань. Рак викликає фруктозний сироп - він легко всмоктується стінками ракових клітин. Газованi води з сиропом лідирують у чорному списку канцерогенних продуктів.

7) Пакетовані соки..

Запам'ятайте, будь "100%-натуральний" сік в тетрапаку або пластику - це порошковий продукт. У ньому міститься багато цукру і консервантів.

Вживання цих продуктів смертельно небезпечно:

Продукти швидкого приготування. Все, що готується з допомогою заливання окропом - суцільна хімія.

Сирокопчені ковбаси та інше. Всі вони містять генетично модифіковану сою. Ковбаси вже ніхто не коптить. Виробники віддають перевагу барвників з формальдегідом.

Сюди ж відносяться сосиски, сардельки, паштети і "варена" ковбаса. Вони зроблені в основному з відходів м'ясної промисловості. Їх ретельно маскують під м'ясо з допомогою смакових добавок.

Молочні продукти з великим терміном зберігання (більше 2 міс.). Все, що зберігається більше 2-х тижнів, вживати не можна. Вони гарантовано містять антибіотики.

Кавуни, особливо поза сезону. Вони удобрюються речовинами, які завдають величезної шкоди вашому організму.

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