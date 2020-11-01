Для красивой кожи и женского здоровья: диетолог назвала источники важного микроэлемента

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рассказала, где "прячется" полезный для организма йод

Большинство слово "йод" ассоциируют с щитовидной железой, морской капустой, йодированной солью. Однако, йод важен не только для щитовидки и содержится куда в более богатом разнообразии. О том, насколько важен этот микроэлемент и где его найти рассказала в Instagram диетолог Ольга Безуглая.

Йод - важный микроэлемент для здоровья щитовидной железы, половой системы (необходим для яичников и предстательной железы и для молочных желез - дефицит йода является одной из причин развития мастопатий), важен для кожи, для слизистых ЖКТ и для когнитивной функции.

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Если очень упрощенно сказать, то при определенных реакциях, взаимодействиях микроэлемента с гормонами щитовидки, почек, печени, наш организм производит гормоны, которые отвечают за правильную работу сердечно-сосудистой и нервной систем, за энерго- и теплообмен, за регуляцию работы всей эндокринной системы и т.д.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если употреблять, как рекомендует ВОЗ, пять граммов йодированной соли, с учетом потерь йода при хранении и кулинарной обработке человек получает 100–200 микрограммов йода ежедневно. Это физиологическая норма.

Что есть, чтобы регулярно пополнять запасы йода?

Чемпион по йодосодержанию - морская капуста (ламинария), особенно сушенная, достаточно 1г в день и норма йода полностью удовлетворена.

Также йод содержится в рыбе, морепродуктах: сельдь, треска, камбала, тунец, морской окунь, лосось, мидии, кальмары, креветки, гребешки.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Те, кто по каким-то причинам не ест или не любит рыбку, йод можно получить из: пшена, гречки, яиц, (а именно желток), шпината, спаржи, томатов, моркови, ревеня, лука, чеснока, фейхоа, клюквы, чернослива.

Не исключение и молочка: натуральные йогурты, творог, кефир, молоко, сыры, особенно чеддер.

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Соль в разумных дозах — эффективный метод борьбы с йододефицитом. Раньше в качестве добавки к соли использовали йодид калия, который активно испарялся и давал специфический запах, в настоящее время — йодат калия. Йодат калия более стойкое соединение, позволяющее йоду не испаряться из пачки по мере хранения.

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