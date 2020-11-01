Для красивої шкіри і жіночого здоров'я: дієтолог назвала джерела важливого мікроелемента

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розповіла, де "ховається" корисний для організму йод

Більшість слово "йод" асоціюють з щитовидною залозою, морською капустою, йодованою сіллю. Однак, йод важливий не тільки для щитовидки і міститься куди в більш багатій різноманітності. Про те, наскільки важливий цей мікроелемент і де його знайти розповіла в Instagram дієтолог Ольга Безугла.

Йод - важливий мікроелемент для здоров'я щитовидної залози, статевої системи (необхідний для яєчників і передміхурової залози і для молочних залоз - дефіцит йоду є однією з причин розвитку мастопатій), важливий для шкіри, для слизових шлунково-кишкового тракту і для когнітивної функції.

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Якщо дуже спрощено сказати, то за певних реакціях, взаємодіях мікроелемента з гормонами щитовидної залози, нирок, печінки, наш організм виробляє гормони, які відповідають за правильну роботу серцево-судинної і нервової систем, за енерго - та теплообмін, за регуляцію роботи всієї ендокринної системи і т. д.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо вживати, як рекомендує ВООЗ, п'ять грамів йодованої солі, з урахуванням втрат йоду при зберіганні і кулінарній обробці людина отримує 100-200 мкг йоду щодня. Це фізіологічна норма.

Що їсти, щоб регулярно поповнювати запаси йоду?

Чемпіон з йодовмісту морська капуста (ламінарія), особливо сушена, досить 1г в день і норма йоду повністю задоволена.

Також йод міститься в рибі, морепродуктах: оселедець, тріска, камбала, тунець, морський окунь, лосось, мідії, кальмари, креветки, гребінці.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ті, хто з якихось причин не їсть або не любить рибку, йод можна отримати з: пшона, гречки, яєць, (а саме жовток), шпинату, спаржі, томатів, моркви, ревеню, цибулі, часнику, фейхоа, журавлини, чорносливу.

Не виняток і молочка: натуральні йогурти, сир, кефір, молоко, сири, особливо чеддер.

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Сіль в розумних дозах — ефективний метод боротьби з йододефіцитом. Раніше в якості добавки до солі використовували йодид калію, який активно випаровувався і давав специфічний запах, в даний час — йодат калію. Йодат калію більш стійке з'єднання, дозволяє йоду не випаровуватися з пачки по мірі зберігання.

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