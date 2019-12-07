Коварный продукт: как выбрать "правильный" сыра для худеющих

Употребление "молочки" в период похудения, особенно во второй половине дня, - спорный вопрос, который не дает покоя худеющим. Страх появления отеков и избыточного веса заставляет отказываться от молока, сыра и творога. Диетолог Нати Ассатур на странице в Instagam рассказала о том, чем опасно употребление твердого сыра, а также дала советы худеющих "сыролюбам".

Сыр - один из самых коварных продуктов для человека, склонного к избыточному весу. Казалось бы - белок, кальций, плесень и триптофан - все, что нужно человеку для счастья! Но его относят к продуктам, содержащим так называемые "скрытые жиры". Это когда смотришь на продукт, и он выглядит как здоровье, пахнет как счастье, и по вкусу напоминает молодость. А потом просыпаешься на утро, встаешь на весы...

По какой-то неведомой причине люди относят его к белку. Хотя сыр часто содержит жира больше, чем белка. Особенного внимания требуют твердые сорт. Например, всем известный сыр "Российский" может содержать 30 гр и более жира и всего лишь до 20 гр белка. Есть, конечно, обезжиренные сорта твердых сыров - 9,5 процентов жирности - это, конечно, гораздо лучше, но все равно они требуют осторожности. Сыровары, осознавая размах эпидемии ожирения, и социальную ответственность, идут навстречу худеющим и немного занижают количество жиров на этикетке.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но все же есть островок спасения для любителей сыра - это менее жирные сорта: моцарелла, рикотта, адыгейский, брынза, чечил, гаудетте, бри - в них примерно калорий по 200. Есть обезжиренные разновидности, как соевый Тофу, в которых калорийность может быть около 100 ккал - что прекрасно подходит для снижения веса.

Подведем итог: сыры - крайне разнообразная группа продуктов, часть из которых вполне годится в процессе снижения веса. Внимательно читайте упаковку и будьте бдительны. Обращайте внимание на жирность и калорийность. Ищите сорта со сниженной жирностью.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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