Клопотенко дал простые рецепты из макарон: минимум ингредиентов и времени

Запеканка из макарон

Если у вас остались вчерашние отварные макароны, то их можно использовать для приготовления запеканки. По желанию запеканку можно залить смесью взбитых яиц.

Ингредиенты:

300 г макарон (это расчет неотваренных макарон)

200 г томатов

150 г сыра

3 ст. л. оливкового масла

1/2 ч. л. зерен фенхеля

20 г зелени

Соль и перец по вкусу

Помидоры порежьте крупными кусочками, добавьте к макаронам вместе с зеленью, зернами фенхеля (другие специи по вкусу) и половиной тертого сыра. Переложите в емкость для запекания, посыпьте второй половиной тертого сыра и запеките в духовке в течение 15-20 минут.

Паста карбонара (необычный рецепт)

Для нее понадобится бекон или просто сало с мясными прожилками, а также любой твердый сыр. Сливки использовать не обязательно - итальянцы так не делают. Спагетти обязательно должны быть сварены до состояния "аль денте", то есть внутри оставаться немного твердыми.

Ингредиенты:

50 г спагетти

150 г бекона или сала

50 г творога

2 яйца

1 зубчик чеснока

2 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Сыр натрите на мелкой терке. Нарежьте бекон или сало тонкими кусочками.

В сковороду налейте 2 ст. л. масла, разогрейте и добавьте порезанное кусочками сало. Немножко обжарьте его до золотистого цвета.

Вскипятите воду в кастрюле и сварите 250 г спагетти. Идеальная пропорция для варки такого количества спагетти - это 2,5 л воды и 25 г соли. Чтобы получить состояние "аль денте", нужно варить на одну минуту меньше, чем указано на пачке.

Мелко нарежьте зубчик чеснока и добавьте к сковороде к салу в конце жарки, чтобы чеснок не пригорел и не дал горечь.

Приготовьте соус для пасты. Разбейте в миску два желтка и добавьте к ним 50 г тертого сыра. Перемешайте веничком до однородной консистенции.

Когда спагетти будут готовы, слейте воду. Добавьте спагетти в сковородку к салу, перемешайте. Затем влейте на сковороду соус из желтка и сыра, хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу.