UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Клопотенко дал простые рецепты из макарон: минимум ингредиентов и времени

Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Макароны - один из самых простых базовых компонентов, из которых можно приготовить много вкусных блюд. Сейчас времена диктуют украинцам минимализм, в том числе в гастроудовольствиях. Однако и простые макароны можно сделать необычными с минимумом усилий, времени и ингредиентов.

Как это сделать, рассказал Евгений Клопотенко.

Запеканка из макарон

Если у вас остались вчерашние отварные макароны, то их можно использовать для приготовления запеканки. По желанию запеканку можно залить смесью взбитых яиц.

Ингредиенты:

Помидоры порежьте крупными кусочками, добавьте к макаронам вместе с зеленью, зернами фенхеля (другие специи по вкусу) и половиной тертого сыра. Переложите в емкость для запекания, посыпьте второй половиной тертого сыра и запеките в духовке в течение 15-20 минут.

Паста карбонара (необычный рецепт)

Для нее понадобится бекон или просто сало с мясными прожилками, а также любой твердый сыр. Сливки использовать не обязательно - итальянцы так не делают. Спагетти обязательно должны быть сварены до состояния "аль денте", то есть внутри оставаться немного твердыми.

Ингредиенты:

Сыр натрите на мелкой терке. Нарежьте бекон или сало тонкими кусочками.

В сковороду налейте 2 ст. л. масла, разогрейте и добавьте порезанное кусочками сало. Немножко обжарьте его до золотистого цвета.

Вскипятите воду в кастрюле и сварите 250 г спагетти. Идеальная пропорция для варки такого количества спагетти - это 2,5 л воды и 25 г соли. Чтобы получить состояние "аль денте", нужно варить на одну минуту меньше, чем указано на пачке.

Мелко нарежьте зубчик чеснока и добавьте к сковороде к салу в конце жарки, чтобы чеснок не пригорел и не дал горечь.

Приготовьте соус для пасты. Разбейте в миску два желтка и добавьте к ним 50 г тертого сыра. Перемешайте веничком до однородной консистенции.

Когда спагетти будут готовы, слейте воду. Добавьте спагетти в сковородку к салу, перемешайте. Затем влейте на сковороду соус из желтка и сыра, хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как надолго сохранить свежесть продуктов без холодильника.

Читайте LITE в Google News
Евгений Клопотенко