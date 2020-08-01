Какой сыр выбрать худеющим: эксперт указала на важные нюансы

Многих волнует вопрос, можно ли есть сыр и при этом снижать вес. Нутрициолог Надежда Пахирко дала подробный ответ на этот вопрос, а также рассказала, на что обратить внимание при выборе этого продукта, если ваша цель - похудеть.

Эксперт отметила, что исключать сыр из рациона очень не рекомендуется.

При выборе сыра важно помнить 2 вещи:

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1. КАЧЕСТВО СЫРА.

Выбирайте качественный сыр с хорошим составом, чтобы поберечь свою печень. Ведь для изготовления 1 кг сыра нужно 11 литров молока, поэтому хороший сыр дешево стоить не будет. И экономить на своем здоровье не стоит.

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Смотрите этикетку внимательно, в составе должны быть:

молоко,

молочнокислая закваска с микроорганизмами,

молокосвертывающие ферменты, сычужный фермент (все они должны были животного происхождения)

кальций хлористый, соль.

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Если вы обнаружили сухое молоко, красители, консерванты, стабилизаторы и прочие добавки, то лучше этот сыр оставить на прилавке.

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Натуральный сыр имеет достаточно бледный вид.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Твердые и полутвердые сыры, за исключением пармезана и чеддера, обязаны иметь дырки, и чем равномернее они распределены по куску, тем лучше.

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2. ЖИРНОСТЬ СЫРА.

Я советую выбирать сыр низкой жирности. В настоящее время на рынке есть сыры 9,15, 16%, 25% жирности с хорошим составом и приличным вкусом.

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Однако, большинство из вас считают, что такой сыр не найти в обычном магазине. Это не так.

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В заблуждение вас вводит именно этикетка (ценник), на которой указана жирность сыра. На упаковке 40%, 60% - это массовая доля жира в сухом веществе. В готовом продукте, как правило, намного меньше.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Увидеть настоящую жирность сыра вы сможете, внимательно прочитав пищевой состав мелким шрифтом.

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Выглядит это примерно так:

Пищевая ценность на 100 гр: Белок - 20 гр, жиры - 18 гр, углеводы - 35 гр., калории 235 ккал.

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ВЫВОД: сыр выбираем качественный и низкой жирности. За раз рекомендую съедать не больше 30 гр. сыра, хотя все индивидуально.

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