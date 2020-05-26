Яким має бути перекус і чи не шкідливий він: експерт розкрила всю правду

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Нутриціолог дала поради, чим краще перекушувати для стрункості і здоров'я

Суперечки про те, чи потрібно робити перекуси і наскільки вони корисні чи шкідливі, активно ведуться в мережі. У чому ж правда і яким повинен бути цей прийом їжі? Сертифікований нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина відповіла на ці питання на своїй сторінці в Instagram і вказала на особливості перекусів для бажаючих бути стрункими і здоровими.

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Перекус - це проміжний між основними прийом їжі. Його основне завдання - дати організму деяку кількість енергії, якої буде достатньо, щоб дочекатися обіду або вечері.

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Я сама для складання здорового раціону використовую наступну схему:

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харчування кожні 2,5-3 години!

3 основні прийоми їжі - сніданок / обід / вечеря

3 перекуси: 1-й - між сніданком і обідом; 2-й - між обідом і вечерею; 3-й - перед сном

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Варіантів, коли перекуси між прийомами їжі шкідливі - два:

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Перший - за станом здоров'я. Коли у вас є підтверджене лікарем захворювання, що передбачає визначену їм же схему харчування. У цьому випадку належні вам КБЖУ розподіляються у відповідності з цією схемою.

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Другий - коли склад і обсяг перекусу не відповідає своєму призначенню. Тут зупинимося і поговоримо більш докладно.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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Поживна цінність перекусу залежить від добової потреби в БЖУ. Але він має бути легше, ніж основний прийом їжі, інакше просто перетвориться на другий обід або вечерю, і ви почнете регулярно переїдати.

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Не забуваємо про його функції - дати організму невелике джерело енергії і легке насичення, що дозволяє дочекатися повноцінної їжі.

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Склад теж дуже важливий. Якщо ви будете перекушувати шоколадкою з сиропною кавою, такий перекус однозначно шкідливий. І навіть якщо ви перекушуєте горіхами і сухофруктами, але з'їдаєте за 100-грамову пачку - так теж робити не треба!



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Здоровий перекус повинен містити всі необхідні нутрієнти, відповідати часу доби. Якщо на перший перекус можна побалувати себе ягодами, фруктами з сиром і хлібцями, то перед сном краще використовувати легкі, але не знежирені кисломолочні продукти.

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Робимо висновок: якщо ваше харчування збалансовано і правильно розподілено протягом дня, немає індивідуальних рекомендацій лікаря, то перекуси корисні і важливі для нормальної роботи організму.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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Автор: Марина Настевіч