ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Яким має бути перекус і чи не шкідливий він: експерт розкрила всю правду

Lite » Їжа 26.05.2020 - 08:36
Яким має бути перекус і чи не шкідливий він: експерт розкрила всю правду
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Нутриціолог дала поради, чим краще перекушувати для стрункості і здоров'я

Суперечки про те, чи потрібно робити перекуси і наскільки вони корисні чи шкідливі, активно ведуться в мережі. У чому ж правда і яким повинен бути цей прийом їжі? Сертифікований нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина відповіла на ці питання на своїй сторінці в Instagram і вказала на особливості перекусів для бажаючих бути стрункими і здоровими.

Перекус - це проміжний між основними прийом їжі. Його основне завдання - дати організму деяку кількість енергії, якої буде достатньо, щоб дочекатися обіду або вечері.

Я сама для складання здорового раціону використовую наступну схему:

  • харчування кожні 2,5-3 години!
  • 3 основні прийоми їжі - сніданок / обід / вечеря
  • 3 перекуси: 1-й - між сніданком і обідом; 2-й - між обідом і вечерею; 3-й - перед сном


Варіантів, коли перекуси між прийомами їжі шкідливі - два:

Перший - за станом здоров'я. Коли у вас є підтверджене лікарем захворювання, що передбачає визначену їм же схему харчування. У цьому випадку належні вам КБЖУ розподіляються у відповідності з цією схемою.

Другий - коли склад і обсяг перекусу не відповідає своєму призначенню. Тут зупинимося і поговоримо більш докладно.

Яким має бути перекус і чи не шкідливий він: експерт розкрила всю правду

Ілюстративне фото (pexels.com)


Поживна цінність перекусу залежить від добової потреби в БЖУ. Але він має бути легше, ніж основний прийом їжі, інакше просто перетвориться на другий обід або вечерю, і ви почнете регулярно переїдати.

Не забуваємо про його функції - дати організму невелике джерело енергії і легке насичення, що дозволяє дочекатися повноцінної їжі.

Склад теж дуже важливий. Якщо ви будете перекушувати шоколадкою з сиропною кавою, такий перекус однозначно шкідливий. І навіть якщо ви перекушуєте горіхами і сухофруктами, але з'їдаєте за 100-грамову пачку - так теж робити не треба!

Яким має бути перекус і чи не шкідливий він: експерт розкрила всю правду
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Здоровий перекус повинен містити всі необхідні нутрієнти, відповідати часу доби. Якщо на перший перекус можна побалувати себе ягодами, фруктами з сиром і хлібцями, то перед сном краще використовувати легкі, але не знежирені кисломолочні продукти.

Робимо висновок: якщо ваше харчування збалансовано і правильно розподілено протягом дня, немає індивідуальних рекомендацій лікаря, то перекуси корисні і важливі для нормальної роботи організму.

Яким має бути перекус і чи не шкідливий він: експерт розкрила всю правду

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова пояснила, так чи корисна рожева сіль і коричневий цукор, як прийнято думати.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України здоровое питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся