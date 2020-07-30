Какие продукты ускоряют старение: эксперт назвала врагов молодости и красоты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила продукты, провоцирующие процессы старения

Продлить свою красоту и молодость как можно на дольше – мечта любой женщины. В этом вопросе многое зависит не только от генетики и правильного ухода за собой, но и образа жизни, а, в частности, питания. Нутрициолог Алена Коготкова перечислила продукты, которые вредят не только фигуре, но и приближают старость, губительно воздействуя и системно разрушая организм.

Эксперт назвала основных врагов организма, которые пагубно влияют на его работу.

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Алкоголь лишает организм витаминов А, Е и С - антиоксидантов, которые необходимы для обновления клеток и укрепления костной и соединительной ткани.

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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Картофель фри, чипсы. Все продукты, обжаренные в масле при высоких температурах, высвобождают свободные радикалы, которые ускоряют процессы старения, а также нарушают клеточное дыхание и способствуют снижению эластичности кожи. К тому же, большое количество соли обезвоживает организм, что также пагубно сказывается на дерме.

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Белый хлеб. Взаимодействие простых сахаров с белками приводит к образованию конечных продуктов гликозирования (КПГ), главный негативный эффект которых – ускоренное старение кожи и образование морщин, а также появление пигментации.

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Сахар. Провоцирует уже знакомую реакцию ликозирования, из-за которой страдает функция клетки и перенос кислорода к тканям становится менее эффективным. Глюкоза увеличивает уровень воспаления.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Маргарин. Трансжиры негативно влияют на клеточный метаболизм, усиливают окислительный стресс и имеют высокий провоспалительный эффект.

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Переработанное мясо. Такие продукты (колбаса, сосиски и т.д.) богаты консервантами, фосфатами, солью и усилителями вкуса. Их употребление вызывает образование свободных радикалов, повышает выработку кожного сала и обезвоживает кожу.

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Выпечка. Комбинация рафинированной муки и сахара нарушает баланс микрофлоры, способствует развитию патогенных бактерий микробиты, что само собой ускоряет процессы старения.

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Жареное. Чем выше температура обработки, тем больше образуется конечных продуктов гликозирования - КПГ. Если жарите, добавляйте воду – она не дает температуре повышаться более 100 С, а лучше и вовсе готовить на пару или отваривать.

Фото: instagram.com/alenakogotkova

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла перечислила продукты для красивой кожи.